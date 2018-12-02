"Мисс Мира 2018": кто завоевал престижную корону на конкурсе красоты

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"Мисс Мира 2018": победу одержала Ванесса де Леон из Мексики
"Мисс Мира 2018": победу одержала Ванесса де Леон из Мексики / missworld.com

Сегодня, 8 декабря, в Китае прошло масштабное шоу – "Мисс Мира 2018". Красавицы из 118 стран боролись за главную корону конкурса и престижный титул. Однако, по результатам голосования экспертного жюри, победу одержала представительница Мексики – Ванесса де Леон.

В этом году престижный конкурс прошел в китайском городе Санья. Красавицы из 118 стран мира вышли на главный подиум, чтобы представить свои государства и показать их культуру в национальном наряде.

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Помимо дефиле, девушки демонстрировали хобби и отвечали на вопросы ведущего. Также участницы международного конкурса приняли участие в ряде конференций и благотворительных мероприятиях. В результате всех этапов конкурса, экспертное жюри определило "Мисс Мира 2018". Престижный титул завоевала мексиканка Ванесса де Леон.

Главную корону мексиканская красавица получила от "Мисс Мира 2017" Мануши Чхилар из Индии. Победительница Ванесса де Леон не сдерживала своего волнения и восторга от церемонии награждения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miss World (@missworld)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miss World (@missworld)

Стоит отметить, что в пятерку победительниц также вошли представительницы Белоруссии, Уганды, Ямайки, Таиланда.

Украину после ряда скандалов представляла Леонила Гузь. Яркая модель повезла в Китай уникальное дизайнерское платье, которое продемонстрировала на финальном дефиле. Пока неизвестно, какое место заняла харизматичная красавица.

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Теги: LifeStyle Конкурс красоты Мода
Источник: 24 Канал
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