"Мисс Пакистан Мир 2012" погибла в автокатастрофе: подробности

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"Мисс Пакистан Мир 2012" Заниб Наед / Facebook /@ZanibNaveedMissPakistanWorld2012

1 декабря автомобиль Заниб Наед перевернулся на скорости после столкновения с бордюром. Mercedes CL2 вылетел на встречную полосу. Трагическое ДТП произошло в штате Мэриленд. Модель, которая управляла транспортным средством самостоятельно, скончалась на месте происшествия.

32-летняя Заниб Наед последнее время проживала в штате Нью-Йорк. Она стала победительницей конкурса красоты "Мисс Пакистан Мир" 2012 года, который проходил в Канаде. Сразу после получения короны на национальном конкурсе она отправилась на "Мисс Земля".

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Полиция постановила, что смерть модели наступила мгновенно. Она стала единственной жертвой автокатастрофы, никакие другие водители и транспортные средства на дороге не пострадали.

По результатам предварительного расследования, причину ДТП не установили. Однако власти штата Мэриленд постановили, что алкоголь не мог стать причиной трагической автокатастрофы.


Заниб Наед / Facebook / @ ZanibNaveedMissPakistanWorld2012

Модель получила необыкновенную возможность представлять Пакистан на международной арене.

Быть королевой красоты в такой стране, как Пакистан, где еще не организовывали национальные конкурсы, – тяжелая работа! Заниб Наед несла огромную ответственность за имя мусульманской нации. Это очень тревожное время и страшные новости, и мы все надеемся и молимся, чтобы ее семья пережила эту болезненную потерю,
– высказалась нынешняя обладательница титула "Мисс Пакистан".


Заниб Наед / Facebook /@ZanibNaveedMissPakistanWorld2012

Это не первый случай трагической смерти коронованной красавицы за последнее время. В июле этого года умерла знаменитая сербская красавица Дияна Милойкович, которая победила на конкурсе красоты "Мисс Европа-2014" и "Мисс Сербия-2009". На момент смерти ей было всего 33 года.

Известно, что Дияна Милойкович боролась с раком матки. Смертоносное заболевание у девушки диагностировали, когда ей было 27. Однако весной состояние здоровья сербской красавицы резко ухудшилось. Медики сделали ей несколько переливаний крови, однако метастазы достаточно быстро распространились по всему организму.

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Автор: Марина Джура
Теги: Потери LifeStyle
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