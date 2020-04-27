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"Мисс Украина 2011" Олеся Стефанко беременна: фото

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"Мисс Украина 2011" Олеся Стефанко беременна
"Мисс Украина 2011" Олеся Стефанко беременна / Instagram / @olesiastefanko

31-летняя украинская модель готовится впервые стать мамой. Олеся Стефанко, которая получила титул "Мисс Украина 2011" объявила о беременности на личной странице в инстаграме. Девушка отметила, что даже сейчас продолжает заниматься спортом, однако время нарушает привычный режим питания.

Обладательница титула "Мисс Украина 2011" и "Первая вице-мисс Вселенная" обнародовала свою беременность в инстаграм-профиле. Олеся Стефанко опубликовала несколько снимков, на которых показала округлый живот и анонсировала будущее пополнение в семье.

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На фото модель позировала в сплошном черном купальнике, подчеркнув изменения своего тела рукой. "Наконец я чувствую, что могу поделиться с вами нашим маленьким секретом", – прокомментировала Олеся Стефанко. Впоследствии звезда в нескольких заметках рассказала о том, как протекает ее беременность.

Олеся, которая постоянно работает над идеальным рельефом своего тела, отметила, что даже в беременность не отказалась от тренировок. Спортом она занимается трижды в неделю, однако избегает прыжков и упражнений на пресс. Модель заверила, что беременность научила ее быть добрее к своему организму и заставила по-настоящему полюбить себя.

Олеся Стефанко отметила, что сейчас питается так, как и раньше. Однако первые три месяца она не могла жить без мяса и картофеля. Знаменитость открыта к общению с фолловерами и готова давать советы будущим мамочкам уже из собственного опыта.

Отметим, что Олеся Стефанко в 2016 году вышла замуж за белорусского  предпринимателя Сергея Алисеенко после двух лет отношений. Влюбленные сыграли свадьбу во Флоренции, а сейчас поселилось в Майами-Бич в штате Флорида. Будущий ребенок станет первым для супругов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Serge (@serge_ali)

 

Автор: Марина Джура
Теги: Мисс Украина Звездные родители Новости LifeStyle LifeStyle
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