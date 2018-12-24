"Мисс Украина 2011" Олеся Стефанко похвасталась стройной фигурой: сексуальные фото

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Олеся Стефанко
Олеся Стефанко / Instagram/ @olesiastefanko

30-летняя Олеся Стефанко, которая завоевала титул победительницы конкурса "Мисс Украина Вселенная 2011", очаровала поклонников своей тонкой талией и стройными ножками. Украинская модель опубликовала снимки с пляжа, на которых уверенно позирует в купальных костюмах.

Победительница одного из самых престижных конкурсов красоты "Мисс Украина Вселенная 2011" до сих пор продолжает свою модельную карьеру, однако не в Украине. 30-летняя Олеся Стефанко переехала в США, где проживает со своим мужем. Там "Первая вице-мисс Вселенная" настойчиво работает над совершенствованием своего тела, которое демонстрирует на своей странице в Instagram.

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Новые снимки 30-летняя Олеся Стефанко опубликовала в своем профиле накануне Нового года. "Ленивый день на пляже", – описала экс-"Мисс Украина" фото, на котором она сексуально ленится на лежаке. В геолокации модель отметила свое местонахождение – она ​​отдыхает в Майами. На фото Олеся Стефанко появилась в черном купальном костюме. Крошечный бюстгальтер дополнили трусики с высокой посадкой. Благодаря снимкам, которые публикует 30-летняя украинка, можно заметить, что она находится в прекрасной форме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Olesia Stefanko (@olesiastefanko)

 

Католическое Рождество Олеся также отметила на берегу океана. 30-летняя модель опубликовала снимок в красном купальном костюме, повернувшись к камере спиной. На голове была красно-черная шапка Санта-Клауса. "Счастливого Рождества", – пожелала поклонникам "Мисс Украина 2011".

 

 

Теги: LifeStyle Мода Эротика Конкурс красоты
Источник: 24 канал
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