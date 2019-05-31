"Мисс Украина 2018" Леонила Гузь снялась в фильме "Преданная"

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Леонила Гузь снялась в фильме "Преданная"
Леонила Гузь снялась в фильме "Преданная" / Instagram / @leonila.guz

20-летняя украинская модель и победительница конкурса "Мисс Украина 2018" приняла участие в съемках отечественного проекта. Леонила Гузь снялась в эпизодической роли в будущей киноленте "Преданная".

Ранее сообщалось о том, что эпизодическую роль в украинской картине сыграет прима-балерина Екатерина Кухар. А уже через несколько недель на официальной странице фильма "Преданная" в Facebook сообщили, что в ленте можно будет увидеть победительницу конкурса "Мисс Украина 2018" Леонилу Гузь.

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Девушка также поделилась фотографией на своей странице в Instagram. "Я просто должна жить в то время", – прокомментировала фото 20-летняя модель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miss Ukraine 2018 (@leonila.guz)

 

Также на странице фильма отметили, что на съемочной площадке добавили еще больше красоты победительница конкурса "Мисс Украина International-2018" Богдана Тарасюк и финалистка "Мисс Украина 2018" Карина Олих. Знаменитые украинские красавицы снялись в сцене, которая происходила на городском рынке и приобщила к съемке более 100 актеров.

 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Кино Конкурс красоты
Источник: LifeStyle 24
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