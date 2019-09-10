Мисс Украина 2019: дата конкурса и фото участников

Самый известный конкурс красоты "Мисс Украина 2019", который ежегодно проводится в Киеве, состоится 12 сентября во Дворце "Украина". Участие в нем примут 25 конкурсанток из разных регионов Украины.

О дате события сообщил Национальный комитет конкурса на своей странице в Facebook еще в начале августа.

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Совсем скоро именно эти девушки окажутся на сцене Дворца "Украина", на самом масштабном шоу страны,

– говорится в сообщении.

В финал конкурса "Мисс Украина 2019" попали:

1. Елизавета Адамская

2. Юлия Высоцкая

3. Кристина Герман

4. Кристина Гордиенко

5. Инна Гудзь

6. Кристина-Диана Записоцкая

7. Яна Иванова

8. Татьяна Калакуцкая

9. Марина Киосе

10. Валерия Кучеренко

11. Марта Марциняк

12. Людмила Милевская

13. Юлия Мосейко

14. Анастасия Никитюк

15. Маргарита Паша

16. Елена Руденко

17. Елена Смирнова

18. Марина Сотник

19. Анастасия Стеценко

20. Юлия Ткач

21. Елена-Эвелина Фирут

22. Анастасия Чайка

23. Татьяна Чапля

24. Наталья Червоная

25. Диана Шабас



Участницы "Мисс Украина 2019" / Facebook / @Miss Ukraine

Согласно обновленным условиям конкурса, для участия в конкурсах Miss World, Miss Earth и Miss International участницам "Мисс Украина" нужно иметь возраст от 17 до 25 лет, а рост − от 168 см.

Известно, что призовой фонд для победительницы 2019 года увеличен и в этом году: обладательница титула "Мисс Украина" получит 400 тысяч гривен. Девушки со званием "Мисс Земля" и "Мисс Интернешнл" в этом году получат по 200 тысяч гривен.

В состав жюри "Мисс Украина 2019" вошли: Мария Ефросинина, Андре Тан, Александра Кучеренко, Владимир Остапчук, Николай Тищенко, Юлия Айсина, Юрий Ткач, Ольга Харлан, Богдан Юсипчук и Ирина Горовая.