Победительницей конкурса Мисс Украина 2019 стала Маргарита Паша: биография и фото красавицы

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Маргарита Паша победительница Мисс Украина 2019 – биография, фото победительницы
Победительница конкурса Маргарита Паша : фото и биография / Фото из открытых источников

12 сентября во Дворце "Украина" состоялся финал известного конкурса красоты Мисс Украина-2019. Победительницей конкурса стала участница под номером 15 Маргарита Паша. Ее выбрали среди 24 самых красивых девушек из всех регионов страны.

Конкурс красоты "Мисс Украина" ежегодно проводится в Украине с 1991 года. Победительницы отправляются представлять Украину на конкурсах Miss World, Miss Earth, Miss International.

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Основная миссия Национального комитета конкурса "Мисс Украина" – достойное представление нашей страны на мировой арене и популяризация Украины в мире. За годы существования конкурса украинские красавицы завоевали не один титул на мировых подиумах.

В состав жюри конкурса входили Юлия Айсина, Ольга Внукова, Ана Варава, Владимир Горянский, Елизавета Чепель, Алина Байкова, Олег Верняев, Дмитрий Комаров, Андре Тан, Влада Литовченко и Николай Тищенко.

По результатам конкурса титул "Мисс Украина 2019" одержала Маргарита Паша, которая выступала под номером 15. Именно эта красавица примерила драгоценную корону победительницы и представит Украину на втором этапе конкурса красоты, который пройдет в Китае.

Маргарите 24 года, рост 174 сантиметра. Длинноногая красавица в 2018 году получила степень магистра по специальности "менеджмент" ("менеджмент внешнеэкономической деятельности"), на данный момент является студенткой Киевского института международных отношений (||| курс магистратуры по специальности "международное право").

"Я мастер спорта по художественной гимнастике, спорт – это неотъемлемая часть моей жизни. Люблю помогать людям (детям), по своей натуре я – филантроп", – заявила Маргарита.

По словам девушки, выиграть конкурс "Мисс Украина" – это ее заветная мечта еще с детства.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мои хорошие ,голосование за титул «Мисс зрительских симпатий»,продолжается )!!!? На данный момент мы на 2-ом месте ((,очень напряжённая борьба... Прошу всех меня поддержать ,отправляйте смс на номер 7576 с цифрой 15(можно отправлять неограниченное количество смс). Благодарю Всех за поддержку !!! 12-го сентября ,дворец «Украина»,в 19:00,финал конкурса «Мисс Украина»,приходите поддержать меня ))) @missukraine_official Всех с нетерпением жду !!!️️️#missukraine2019 #миссукраина2019 #пашамаргарита#

Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Добрый день !!!)️ Официально заявляю ,на вопросы «у тебя сделанная грудь!?» и т.д,я отвечать ,больше, не намерена ; После конкурса ,я готова опровергнуть эту информацию ,у любого пластического хирурга !!! Кто сомневается в моей честности ,напишите любого пластического хирурга (которому, вы доверяете ),я готова буду посетить каждого ,чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда !!!)

Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha)

 

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Теги: LifeStyle Конкурс красоты Мисс Украина Мода
Источник: LifeStyle 24
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