Победительницей конкурса Мисс Украина 2019 стала Маргарита Паша: биография и фото красавицы

12 сентября во Дворце "Украина" состоялся финал известного конкурса красоты Мисс Украина-2019. Победительницей конкурса стала участница под номером 15 Маргарита Паша. Ее выбрали среди 24 самых красивых девушек из всех регионов страны.

Конкурс красоты "Мисс Украина" ежегодно проводится в Украине с 1991 года. Победительницы отправляются представлять Украину на конкурсах Miss World, Miss Earth, Miss International.

Читайте также: Мисс Украина 2019: фото участниц конкурса красоты

Основная миссия Национального комитета конкурса "Мисс Украина" – достойное представление нашей страны на мировой арене и популяризация Украины в мире. За годы существования конкурса украинские красавицы завоевали не один титул на мировых подиумах.

В состав жюри конкурса входили Юлия Айсина, Ольга Внукова, Ана Варава, Владимир Горянский, Елизавета Чепель, Алина Байкова, Олег Верняев, Дмитрий Комаров, Андре Тан, Влада Литовченко и Николай Тищенко.

По результатам конкурса титул "Мисс Украина 2019" одержала Маргарита Паша, которая выступала под номером 15. Именно эта красавица примерила драгоценную корону победительницы и представит Украину на втором этапе конкурса красоты, который пройдет в Китае.

Маргарите 24 года, рост 174 сантиметра. Длинноногая красавица в 2018 году получила степень магистра по специальности "менеджмент" ("менеджмент внешнеэкономической деятельности"), на данный момент является студенткой Киевского института международных отношений (||| курс магистратуры по специальности "международное право").

"Я мастер спорта по художественной гимнастике, спорт – это неотъемлемая часть моей жизни. Люблю помогать людям (детям), по своей натуре я – филантроп", – заявила Маргарита.

По словам девушки, выиграть конкурс "Мисс Украина" – это ее заветная мечта еще с детства.