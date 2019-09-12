Мисс Украина 2019: фото и видео яркого финала

12 сентября в Киеве состоялся финал конкурса "Мисс Украина 2019". Победительницей стала Маргарита Паша. Как проходил 29-й конкурс и что продемонстрировали участницы – предлагаем посмотреть в фото и видео далее в материале.

В финал конкурса попали 24 красавицы. Жюри выбрало победительницей Маргариту Пашу.

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В 2019 году состав жюри несколько изменился, следовательно, судейское кресло заняла телеведущая Маша Ефросинина, дизайнер одежды Андре Тан, победительница "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко, ведущий Владимир Остапчук, ресторатор Николай Тищенко, дизайнер Юлия Айсина, комик Юрий Ткач, фехтовальщица Ольга Харлан, ведущий Богдан Юсипчук и продюсер Ирина Горовая.

Финальное шоу конкурса началось с красной дорожки, по которой продефилировали приглашенные гости – звезды fashion-индустрии, спорта, политики и шоу-бизнеса. Организаторы устроили очень яркое событие осеннего сезона.

Обеспечивать девушкам позитивный настрой на сцену выходили Оля Полякова, Mozgi, Dan Balan, Kadnay, Tayanna, Michelle Andrade, Alekseev, Артем Пивоваров.

Под известные композиции красавицы выходили на подиум для дефиле. Ведущими конкурса красоты стал Владимир Остапчук. Корону передала победительнице "Мисс Украина 2018" Леонила Гузь.

Как проходил конкурс – предлагаем посмотреть в ярких фотографиях и видео.