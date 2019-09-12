Мисс Украина 2019: фото и видео яркого финала

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Мисс Украина 2019 – видео, фото финала конкурса 12 сентября 2019
Мисс Украина 2019: фото и видео

12 сентября в Киеве состоялся финал конкурса "Мисс Украина 2019". Победительницей стала Маргарита Паша. Как проходил 29-й конкурс и что продемонстрировали участницы – предлагаем посмотреть в фото и видео далее в материале.

В финал конкурса попали 24 красавицы. Жюри выбрало победительницей Маргариту Пашу.

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В 2019 году состав жюри несколько изменился, следовательно, судейское кресло заняла телеведущая Маша Ефросинина, дизайнер одежды Андре Тан, победительница "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко, ведущий Владимир Остапчук, ресторатор Николай Тищенко, дизайнер Юлия Айсина, комик Юрий Ткач, фехтовальщица Ольга Харлан, ведущий Богдан Юсипчук и продюсер Ирина Горовая.

Финальное шоу конкурса началось с красной дорожки, по которой продефилировали приглашенные гости – звезды fashion-индустрии, спорта, политики и шоу-бизнеса. Организаторы устроили очень яркое событие осеннего сезона.

Обеспечивать девушкам позитивный настрой на сцену выходили Оля Полякова, Mozgi, Dan Balan, Kadnay, Tayanna, Michelle Andrade, Alekseev, Артем Пивоваров.

Под известные композиции красавицы выходили на подиум для дефиле. Ведущими конкурса красоты стал Владимир Остапчук. Корону передала победительнице "Мисс Украина 2018" Леонила Гузь.

Как проходил конкурс – предлагаем посмотреть в ярких фотографиях и видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

️️️️️️️️️️️ ШОУ «Мисс Украина» начинается! Сегодня мы станем зрителями масштабного, нереального шоу, представьте на минутку, сколько колоссального труда скрывается за идеальной картинкой! Месяцы тяжёлой работы: моей - над каждым образом участницы конкурса, хореографов - над каждым движением девушек, организаторов, которые отобрали участниц из тысяч красивейших девушек страны. Сегодня во Дворце «Украина» собрались самые красивые, успешные и яркие! Занимаю своё место в жюри, и уверенно могу сказать : корона и титул «Мисс Украина -2019» сегодня достанется достойной! Других у нас просто нет #миссукраина #місукраїна #missukraine #missworld #aysina #конкурскрасоты

Допис, поширений Julia Aysina (@aysina_julia)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Через 20 минут передам корону которую носила год

Допис, поширений Леонила Гузь (@leonila.guz)

 

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Теги: LifeStyle Конкурс красоты Мисс Украина
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