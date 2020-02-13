"Мисс Украина" Леонила Гузь позировала топлесс перед камерой: фото 18+

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2018" Леонила Гузь взбудоражила сеть провокационным снимком. Модель позировала в трусах и без бюстгальтера, что выглядело очень сексуально.

Всего в 21 год Леонила Гузь может похвастаться большими достижениями. Девушка не только эффектно выступила на "Мисс Мира 2018", но и вошла в 30-ку самых красивых девушек. После участия в международном конкурсе красоты украинка активно ведет свой блог в сети, за которым следят около 70 тысчи поклонников. Там модель опубликовала эротическое фото, которое уже успело взбудоражить сеть.

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Перед камерой красавица появилась в черных трусах с завышенной талией. Леонила Гузь украсила белье сеткой-парео, которая добавила соблазнительности ее виду. В то же время обнаженную грудь манекенщица прикрыла руками.

Смейся, Лео. Только не опускай руки,

– с юмором подписала она фото.

В заметке Леонила Гузь также призналась, что кадр сделали на бейстейдже съемки. Однако где появятся другие эротические кадры с украинкой, пока неизвестно.

Ранее девушка уже участвовала в рекламных кампаниях нижнего белья и купальников. Поэтому, вероятно, провокационное фото – часть сотрудничества Леонилы Гузь с брендом.