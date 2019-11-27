Мисс Украина-Вселенная Анастасия Суббота отправляется в США на конкурс: яркие фото

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Анастасия Суббота отправляется на конкурс в США / Instagram / @awwsaturday

Украинская модель из Запорожья Анастасия Суббота после немалых проблем с американской визой все же собрала чемоданы и уже ждет свой рейс в США в аэропорту "Борисполь".

Фото с украинским флагом и пятью чемоданами 26-летняя девушка опубликовала в своем инстаграме. Для ярких фотографий Суббота выбрала стильное черное вышитое платье с ярким цветочным орнаментом, кожаную обувь на каблуках и ленту "Мисс Украина-Вселенная 2019".

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Спасибо всем за поддержку!!! Я люблю тебя, Украина!!! Украина – США. Атланта, скоро увидимся!
– говорится в заметке украинской красавицы.

Чтобы увидеть все фото, листайте стрелку вправо:

 

Поклонники охотно поддержали свою любимицу в комментариях и пожелали ей возвращаться домой только с победой. Добавим, что накануне звезда представила свое платье, с которым будет представлять Украину на международном конкурсе красоты. Он состоится 8 декабря в Атланте, США.

 

Что известно о скандале с американской визой Анастасии Субботы?

Победительница конкурса Мисс Украина-Вселенная 14 ноября получила отказ в визе в США из-за неубедительности документов, предоставленных девушкой. Президент конкурса Мисс Украина-Вселенная Анна Филимонова отметила, что 26-летняя Анастасия выполнила все условия и своевременно подала документы на рассмотрение посольства, во время собеседования прекрасно ответила на все вопросы на английском языке и объяснила цель поездки.

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Кроме разговора с представителем консульства, модель добавила приглашение на Мисс Вселенная-2019, справку от банка с выпиской о движении денежных средств на ее счету и все другие необходимые документы. Но в консульстве США, по мнению Филимоновой, не уделили достаточного внимания документам Субботы. Поэтому было направлено обращение к главе дипмиссии, ведь в случае повторного отказа Анастасия Суббота могла бы не попасть на конкурс 8 декабря.

Впрочем, все завершилось на позитивной ноте. 16 ноября модель Анастасия Суббота повторно прошла собеседование в посольстве США и на этот раз все же получила визу. Об этом сообщили организаторы конкурса Мисс Украина-Вселенная. Вероятно, на положительное решение повлияло обращение Анны Филимоновой и огласка об инциденте в украинских СМИ. В течение последних 10 дней модель активно готовилась к международному конкурсу и сегодня, 27 ноября, отправилась в США.

 

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Автор: Ульяна Журба
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Конкурс красоты Мода
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