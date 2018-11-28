"Мисс Украина Вселенная" представит Украину в роскошном платье с собственным названием

23-летняя Карина Жосан, родом из Одессы, в декабре будет представлять Украину в Таиланде на международном конкурсе "Мисс Вселенная". По случаю такого знаменательного события дизайнеры создали особое платье для одесситки.

Карина одержала победу в национальном конкурсе "Мисс Украина Вселенная" и готовится к следующему этапу. В среду, 28 ноября, одесситка отправилась в Бангкок, где пройдет международный конкурс "Мисс Вселенная".

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Карина Жосан полетела в Таиланд представлять Украину / Instagram / @missukraine_universe

Особый выход на сцену, во время которого конкурсантки представляют свои страны, Карина осуществит в невероятном платье с мальвами. Над созданием платья работало десять мастеров. Каждый из них ответственно и с душой подошел к созданию этого наряда, поэтому оно получило особое название – "Дерево жизни".

На платье присутствуют элементы украинского орнамента, которые можно увидеть на вышитых полотенцах или национальных костюмах. Одиннадцать километров шелковых нитей было использовано для отделки наряда. К слову, весит эта роскошь 15 килограммов.



"Мисс Украина Вселенная 2018" Карина Жосан / Instagram / @missukraine_universe

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Дизайнеры говорят, что они выбрали такие цвета для платья не просто так. Красный символизирует любовь украинцев к своей земле, а белый – чистоту и святость души каждого украинца. Изготовление платья заняло более трех месяцев. А пятьдесят мальв, которыми декорировано платье, мастер делала вручную.



"Мисс Украина Вселенная 2018" Карина Жосан / Instagram / @missukraine_universe

Напомним, конкурс "Мисс Украина Вселенная 2018" состоялся летом 14 августа. За корону, которая стоит 80 тысяч долларов, боролось 18 конкурсанток. Первой вице-мисс стала еще одна конкурсантка из Львова – Наталья Болюх. Титул второй вице-мисс завоевала Валерия Рябченко из Сум, титул третьей вице-мисс достался Анне Дурицкой из Белой Церкви, а четвертой вице-мисс стала Екатерина Семенченко из Днепра.