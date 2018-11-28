"Мисс Украина Вселенная" представит Украину в роскошном платье с собственным названием

133 Читати новину українською
"Мисс Украина Вселенная 2018" Карина Жосан
"Мисс Украина Вселенная 2018" Карина Жосан / Instagram/ @karinazhosanofficial

23-летняя Карина Жосан, родом из Одессы, в декабре будет представлять Украину в Таиланде на международном конкурсе "Мисс Вселенная". По случаю такого знаменательного события дизайнеры создали особое платье для одесситки.

Карина одержала победу в национальном конкурсе "Мисс Украина Вселенная" и готовится к следующему этапу. В среду, 28 ноября, одесситка отправилась в Бангкок, где пройдет международный конкурс "Мисс Вселенная".

Читайте также: Победительница Мисс Украина Вселенная 2018 – Карина Жосан: фото и биография красавицы

 


Карина Жосан полетела в Таиланд представлять Украину / Instagram / @missukraine_universe

Особый выход на сцену, во время которого конкурсантки представляют свои страны, Карина осуществит в невероятном платье с мальвами. Над созданием платья работало десять мастеров. Каждый из них ответственно и с душой подошел к созданию этого наряда, поэтому оно получило особое название – "Дерево жизни".

На платье присутствуют элементы украинского орнамента, которые можно увидеть на вышитых полотенцах или национальных костюмах. Одиннадцать километров шелковых нитей было использовано для отделки наряда. К слову, весит эта роскошь 15 килограммов.


"Мисс Украина Вселенная 2018" Карина Жосан / Instagram / @missukraine_universe

Читайте также: Что публикует в Instagram победительница "Мисс Украина Вселенная 2018" Карина Жосан

Дизайнеры говорят, что они выбрали такие цвета для платья не просто так. Красный символизирует любовь украинцев к своей земле, а белый – чистоту и святость души каждого украинца. Изготовление платья заняло более трех месяцев. А пятьдесят мальв, которыми декорировано платье, мастер делала вручную.


"Мисс Украина Вселенная 2018" Карина Жосан / Instagram / @missukraine_universe

Напомним, конкурс "Мисс Украина Вселенная 2018" состоялся летом 14 августа. За корону, которая стоит 80 тысяч долларов, боролось 18 конкурсанток. Первой вице-мисс стала еще одна конкурсантка из Львова – Наталья Болюх. Титул второй вице-мисс завоевала Валерия Рябченко из Сум, титул третьей вице-мисс достался Анне Дурицкой из Белой Церкви, а четвертой вице-мисс стала Екатерина Семенченко из Днепра.

Теги: LifeStyle Новости культуры Конкурс красоты
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Бессмертная классика: 30 лучших детских книг всех времен
27 ноября 18:16 Бессмертная классика: 30 лучших детских книг всех времен
475
Топ-5 мест, где можно провести зимний уикенд в Польше
27 ноября 14:50 Топ-5 мест, где можно провести зимний уикенд в Польше
319
Рождественский пост 2018: рецепты блюд от шеф-повара, которые вы можете приготовить дома
27 ноября 11:05 Рождественский пост 2018: рецепты блюд от шеф-повара, которые вы можете приготовить дома
Олена Булан 4454
Домашнее насилие: куда женщине обращаться за помощью в Украине
26 ноября 18:15 Домашнее насилие: куда женщине обращаться за помощью в Украине
395
Топ-5 самых громких скандалов на проекте "Танцы со звездами 2018"
26 ноября 17:49 Топ-5 самых громких скандалов на проекте "Танцы со звездами 2018"
Юлія Михайлова 3322
Претенденты на "Оскар-2019": рейтинг IMDb
26 ноября 16:52 Претенденты на "Оскар-2019": рейтинг IMDb
533
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук