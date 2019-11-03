Мисс Вселенная 2012 Оливия Калпо похвасталась сексуальными снимками в боди

Американская модель и победительница конкурса Мисс Вселенная-2012 Оливия Калпо взбудоражила сеть новыми снимками. Манекенщица примерила роскошное бордовое боди, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

Победа Оливии Калпо на конкурсе красоты открыла для нее много перспектив в модельной карьере. Многие бренды пригласили ее к сотрудничеству, а в июне 2019 года манекенщица получила звание самой красивой женщины по версии журнала Maxim. После волны успеха Оливия Калпо не прекратила участвовать в сексуальных съемках, результаты которых каждый раз появляются в блоге красавицы.

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На днях знаменитая американка похвасталась очередными пикантными фотографиями. Для фотосессии Оливия Калпо примеряла бордовое сексуальное боди, которое подчеркнуло ее стройную талию. Пикантности ее образу добавил крой наряда, благодаря которому звезда обнажила грудь. Укладка волос и эффектный макияж завершили look модели.

Известно, что пикантные снимки вошли в журнал Esquire. Оливия Калпо неоднократно сотрудничала с глянцем и украшала его обложки сексуальными снимками.



Оливия Калпо снялась для журнала / Instagram / @oliviaculpo



Модель Оливия Калпо / Instagram / @oliviaculpo

Что известно об Оливии Калпо?Стремительную модельную карьеру Оливия Калпо начала в 2010 году, когда подписала контракт с агентством Maggy. Однако большую популярность в США она получила после победы на конкурсах красоты. Тогда модель получила престижные контракты, а в ее честь назвали несколько улиц в штате Род-Айленд, откуда красавица родом. В августе 2017 года Оливия Калпо открыла семейный ресторан, которым руководит ее родная сестра.