Мисс Вселенная 2012 показала горячие кадры с отдыха: фото Оливии Калпо

Всемирно известная модель с США находится на отдыхе на одном из самых популярных курортов вблизи Карибского моря. Девушка демонстрирует пышный бюст в красном купальнике. Она непринужденно лежит на песчаном пляже и наслаждается лучами солнца.

27-летняя Оливия Калпо достигла признания интерент-аудитории. На ее странице в инстаграме более 4 миллионов подписчиков. Она часто радует фолловеров фотографиями из личной жизни. Однако в начале модельной карьеры ее семья считала каждый следующий конкурс проявлением эгоизма и нарциссизма девушки.

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На днях модель и актриса поделилась новыми соблазнительными фото с пляжей на побережье Карибского моря. Она позирует в короткой юбке и купальном лифе.

Верните это назад, пожалуйста,

– прокомментировала звезда.

Известно, что на курорте Сен-Бартелеми Оливия оказалась не случайно. Она приехала отметить свадьбу своей коллеги из модельной индустрии Девон Виндзор. Вместе с другими гостями праздника звезда отдыхала и наслаждалась теплом.

Это так приятно видеть, когда одна из лучших подруг нашла любовь всей своей жизни,

– выразила радость за невесту Оливия Калпо.

Что известно о личной жизни Оливии Калпо?

В течение двух лет Калпо связывали близкие отношения с Ником Джонасом, актером и певцом группы "Jonas Brothers", но в 2015 году роман закончился. Причинами называли постоянную ревность девушки и чрезмерную заинтересованность обоих молодых людей собственной карьерой. В 2018 году Оливия разошлась с новым возлюбленным Дэнни Амендолом. Весной пара не сошлась во взглядах на откровенную фотосессию Калпо, а осенью разорвала отношения из-за проведения досуга футболиста с теледивой Бьянки Питерс. Однако уже в середине января 2019 года их снова заметили вместе. Калпо также приписывали роман с певцом Emin. Причиной этого стал совместный музыкальный клип с красноречивым названием "Amor" и тесное общение во время "Мисс Вселенная 2013". Но слухи поспешил развеять сам мужчина, который выложил фотографию Оливии с ее избранником. Певец сообщил, что Оливия Калпо "влюбилась" в него только по сценарию ролика.