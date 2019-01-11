Мисс Вселенная-2017 Деми-Ли выходит замуж: сказочные фото

Красавица из Южно-Африканской Республики Деми-Ли Нель-Питерс, которая получила корону в конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2017", выходит замуж за футболиста Тима Тибоу.

Об этом 23-летняя девушка сообщила на своей странице в Instagram.

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Тим поблагодарил Деми-Ли за то, что любимая сказала ему "да" и сделала его счастливым.

Ты превзошел любые мои мечты, которые когда-либо были. Я тебя люблю и не могу дождаться, чтобы быть с тобой навсегда,

– заявила девушка.

Добавим, что об отношениях пары стало известно в июле прошлого года. Сейчас "Мисс Вселенная-2017" принимает участие в программе под названием Unbreakable по обучению женщин техникам самозащиты, а раньше она изучала деловое администрирование в Северо-западном университете ЮАР.



Деми-Ли выходит замуж за Тима Тибоу / Instagram / @demileighnp



Деми-Ли выходит замуж за Тима Тибоу / Instagram / @demileighnp



Деми-Ли выходит замуж за Тима Тибоу / Instagram / @demileighnp