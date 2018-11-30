"Мисс Вселенная 2018": американка Сара Роуз Саммерс отметилась громким скандалом

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"Мисс Вселенная 2018": американка Сара Роуз Саммерс
"Мисс Вселенная 2018": американка Сара Роуз Саммерс / Instagram / @sarahrosesummers

Американская модель Сара Роуз Саммерс, которая представляет США на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2018", засветилась в достаточно резонансном скандале. Девушку обвиняют в травли участниц из Азии.

До грандиозный финала конкурса "Мисс Вселенная 2018" остаются считанные дни. Шоу отгремит 17 декабря. Все конкурсантки уже прибыли в Таиланд, где принимают участие в ряде благотворительных и светских мероприятий.

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Допис, поширений Miss Universe (@missuniverse)

Однако подготовка к финалу "Мисс Вселенная 2018" уже отметилась скандалом: в сети опубликовали видео, на котором слышно, как американка Сара Роуз Саммерс насмехается над участницами конкурса из Азии. Причиной для неполиткорректного замечание стало то, что красавицы плохо разговаривают на английском языке.

Что вы думаете о "Мисс Вьетнам?" Она притворяется, что так хорошо знает английский язык, а когда вы задаете ей вопросы после беседы, она просто улыбается и кивает. "Мисс Камбоджа" тоже не говорит на английском. Никто же не говорит на их языках,
– с улыбкой и возмущением заметила Сара Роуз Саммерс.

Такой комментарий американки уже успели осудить немало пользователей сети. Сару Роуз Саммерс обвинили в излишествах и заявили, что английский для нее является родным, другие же упорно изучают его. Кроме этого, хейтеры забросали девушку пиратством, знает ли она хотя бы один иностранный язык.

Отметим, что несмотря на такие скандальные заявления девушка продолжает мило улыбаться перед камерой, позируя рядом с участницами из Азии.

 

Теги: LifeStyle Мода Скандал Конкурс красоты
Источник: 24 Канал
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