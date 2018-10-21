"Мисс Вселенная 2018": девушка-трансегндер впервые стала участницей конкурса – фото

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Анхела Понсе
Анхела Понсе / Instagram @angelaponceofficial

Впервые в истории конкурса красоты "Мисс Вселенная" девушка-трансгендер из Испании поборется за победу. Финал шоу в 2018 году пройдет 17 декабря в Таиланде, в котором участвует и 27-летняя Анхела Понсе из Севильи.

Анхела победила в "Мисс Испания" летом 2018 года. Об этом пишет издание ABC.

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Известно, что девушка-трансгендер принимет участие в конкурсе красоты не впервые: в 2015 году она также была участницей "Мисс Испания", однако победу не получила.

 

Кроме того, в сети множество пользователей поддерживают Понсе и ее участие в шоу. Добавим, что сама девушка помогает подросткам транссексуальной ориентации.

 

Летом Анхела называла свою победу на конкурсе "Мисс Испания" исторической и добавила, что корона победительницы украсила ее голову в последний день "месяца гордости", который отмечается в июне представителями сексуальных меньшинств в Испании и других странах мира.

 

 

Напомним, подготовка к финалу "Мисс Вселенная 2018" уже отметилась скандалом: в сети опубликовали видео, на котором слышно, как американская модель Сара Роуз Саммерс, которая представляет США на конкурсе красоты, насмехается над участницами конкурса из Азии. Причиной для неполиткорректного замечания стало то, что красавицы плохо говорят по-английски.

Такой комментарий американки уже успели осудить множество пользователей сети. Сару Роуз Саммерс обвинили в надменности и заявили, что английский для нее является родным, другие же настойчиво изучают его. Кроме этого, хейтері забросали девушку вопросом, знает ли она хотя бы один иностранный язык.

Теги: LifeStyle Мода Конкурс красоты
Источник: 24 канал
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