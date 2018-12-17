"Мисс Вселенная 2018": кто стал победительницей грандиозного конкурса красоты

17 декабря, в столице Таиланада, Бангкоке, отгремел финал конкурс красоты "Мисс Вселенная 2018". Победительницей стала Катриона Грей из Филлипин.

24-летняя Катриона Грей стала четвертой в истории конкурса представительницей Филиппин, которая одержала победу.

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Как говорится на сайте конкурса, девушка занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself, также работает в качестве волонтера – помощницей учителя в организации Young Focus.

Вице-мисс стала представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес.

Смотрите видео: избрание победительницы "Мисс Вселенная 2018

Напомним, 14 августа состоялся масштабный конкурс красоты "Мисс Украина Вселенная 2018". Победительницей стала – Карина Жосан, которая представила нашу страну на самом престижном мировом конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2018".

Что такое "Мисс Вселенная"?

Это самый масштабный и престижный международный конкурс красоты. Ежегодно в конкурсе принимает участие около ста претенденток с пяти континентов. Сразу после присуждения титула "Мисс Вселенная" его обладательница переезжает в Нью-Йорк. С этого момента она в течение года путешествует по миру, занимается благотворительностью. Победительницы конкурс сделали прекрасные карьеры в дипломатии, бизнесе, издательском деле, кино и телевидении.