"Мисс Вселенная 2018": вьетнамская модель шокировала национальным нарядом на конкурсе красоты

233 Читати новину українською
"Мисс Вселенная 2018": наряды представительницы Вьетнама
"Мисс Вселенная 2018": наряды представительницы Вьетнама / Twitter / @tuoitrenewsvn

Модель из Вьетнама ХьГен Ни сумела поразить судей конкурса "Мисс Вселенная 2018" и весь мир необычным нарядом. Звезда вышла на главный подиум в наряде с батонами.

В Таиланде прошел долгожданный финал конкурса красоты "Мисс Вселенная 2018". По результатам голосования, победу одержала представительница Филиппин Катриона Грей.

Читайте также: Читайте также: Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная 2018" показала трогательные фото с детства

Грандиозное шоу запомнится поклонникам яркими выходами моделей и необычными нарядами. Особенно, национальная одежда представительницы Вьетнама ХьГен Ни. На подиум модель вышла в необычном наряде, декорированном батонами из ткани. "Украшения" платья выглядели очень натурально, поэтому в сети уже успели назвать красавицу передвижной хлебницей.

"Мисс Вселенная 2018": наряды представительницы Вьетнама / Mother Ship

Вероятно, дизайнеры смешного наряд хотели совместить национальные традиции с шоу "ангелов" Victoria's Secret. Однако такой необычный наряд не только запомнился зрителям, но и завоевал место для ХьГен Ни в пятерке победительниц.

Отметим, что украинка Карина Жосан представила на конкурсе роскошное национальное платье. "Модель вышла на подиум в потрясающем наряде под названием "Дерево жизни".

Что такое "Мисс Вселенная"?
Это самый масштабный и престижный международный конкурс красоты. Ежегодно в конкурсе принимают участие около ста претенденток с пяти континентов. Сразу после присуждения титула "Мисс Вселенная" его обладательница переезжает в Нью-Йорк. С этого момента она в течение года путешествует по миру, занимается благотворительностью. Победительницы конкурса сделали замечательные карьеры в дипломатии, бизнесе, издательском деле, кино и телевидении.

Теги: LifeStyle Конкурс красоты Вьетнам Курьезные новости Мода
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
сегодня 17:08 Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
31181
Милле Йовович – 43! Топ-4 цитаты голливудской звезды родом из Украины
сегодня 11:00 Милле Йовович – 43! Топ-4 цитаты голливудской звезды родом из Украины
Юлія Девда 183
Звёздный бэби-бум 2018: Джамала, Ева Лонгория, Тарабарова и другие знаменитости стали мамочками
сегодня 10:02 Звёздный бэби-бум 2018: Джамала, Ева Лонгория, Тарабарова и другие знаменитости стали мамочками
Анастасія Манюхіна 276
День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире
14 декабря 19:38 День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире
Юлія Девда 35629
Лучшие мировые кинопремьеры-2018, которые необходимо посмотреть каждому
14 декабря 18:00 Лучшие мировые кинопремьеры-2018, которые необходимо посмотреть каждому
Юлія Турелик 1245
Самые громкие разводы 2018 года: каким звездным парам не удалось спасти брак
14 декабря 10:00 Самые громкие разводы 2018 года: каким звездным парам не удалось спасти брак
Марта Вересюк 1213
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук