"Мисс Вселенная 2018": вьетнамская модель шокировала национальным нарядом на конкурсе красоты

Модель из Вьетнама ХьГен Ни сумела поразить судей конкурса "Мисс Вселенная 2018" и весь мир необычным нарядом. Звезда вышла на главный подиум в наряде с батонами.

В Таиланде прошел долгожданный финал конкурса красоты "Мисс Вселенная 2018". По результатам голосования, победу одержала представительница Филиппин Катриона Грей.

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Грандиозное шоу запомнится поклонникам яркими выходами моделей и необычными нарядами. Особенно, национальная одежда представительницы Вьетнама ХьГен Ни. На подиум модель вышла в необычном наряде, декорированном батонами из ткани. "Украшения" платья выглядели очень натурально, поэтому в сети уже успели назвать красавицу передвижной хлебницей.

Watching Miss Universe 2018 with my boss and all I gotta say is .. wtf Miss Vietnam? pic.twitter.com/mzYwfarUIJ — Julie (@julsphn) 11 грудня 2018 р.

H'Hen Nie of Vietnam poses onstage during the 2018 Miss Universe national-costume presentation in Chonburi province, Thailand, on December 10, 2018.

Lillian Suwanrumpha / AFP pic.twitter.com/rLrslwD56x — Seref Sezgin (@SEREF737) 15 грудня 2018 р.

"Мисс Вселенная 2018": наряды представительницы Вьетнама / Mother Ship

Вероятно, дизайнеры смешного наряд хотели совместить национальные традиции с шоу "ангелов" Victoria's Secret. Однако такой необычный наряд не только запомнился зрителям, но и завоевал место для ХьГен Ни в пятерке победительниц.

Отметим, что украинка Карина Жосан представила на конкурсе роскошное национальное платье. "Модель вышла на подиум в потрясающем наряде под названием "Дерево жизни".

Что такое "Мисс Вселенная"?

Это самый масштабный и престижный международный конкурс красоты. Ежегодно в конкурсе принимают участие около ста претенденток с пяти континентов. Сразу после присуждения титула "Мисс Вселенная" его обладательница переезжает в Нью-Йорк. С этого момента она в течение года путешествует по миру, занимается благотворительностью. Победительницы конкурса сделали замечательные карьеры в дипломатии, бизнесе, издательском деле, кино и телевидении.