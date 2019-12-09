"Мисс Вселенная 2019" Зозибини Тунзи: биография победительницы престижного конкурса

26-летняя красавица стала третьей победительницей от ЮАР на "Мисс Вселенная" за всю историю конкурса. Она получила почетный титул и корону от швейцарской компания Mouawad. Зозибини Тунзи – специалист по связям с общественностью и активный поборник гендерного равенства.

Зозибини Тунзи родилась в Восточно-Капской провинции ЮАР и росла в семье, где родители воспитывали трех дочерей. Чтобы получить образование она переехала в столицу Кейптаун и в 2018 году получила степень бакалавра по связям с общественностью и имидж-менеджмента.

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Свою модельную карьеру Зозибини Тунзи начала в 2017 году с участия в конкурсе "Мисс Южная Африка", где смогла дойти до финала и стать одной из 26 признанных красавиц. Однако настойчивая девушка была нацелена на победу и уже через два года получила титул "Мисс Южная Африка 2019". Вместе с почетным званием Зозибини Тунзи получила в награду миллион ранд, новый автомобиль и полностью меблированную квартиру в мегаполисе Йоханнесбург.

Ей удалось одержать победу на престижном конкурсе "Мисс Вселенная", который состоялся в воскресенье, 8 декабря, в американском городе Атланта, штат Джорджия.

Зозибини Тунзи выступает за преодоление гендерных стереотипов и естественную красоту. Девушка призывает всю прекрасную часть человечества любить себя такими, какие они есть. Ее благотворительная программа также касается преодоления насилия и расовой нетерпимости.

Общество длительное время запрограммировано так, чтобы не замечать красоту и магию темнокожих женщин, но сейчас мы медленно движемся к тому времени, когда такие женщины, как я, наконец могут найти свое место в социуме, наконец могут признать, что они красивые,

– высказалась модель.

Во время речи Зозибини Тунзи призналась, что сама страдала от расовой дискриминации. Однако сейчас она несет новую и модерную перспективу понимания Южной Африки.

Я верю, что все, что мы вкладываем во Вселенную, всегда возвращается к нам, и я думаю, что, если мы будем работать вместе и делать все возможное, мы действительно сможем изменить ситуацию,

– сказала Мисс Вселенная.

Корону победительницы вручила титулованная Мисс Вселенная 2018 представительница Филиппин Катриона Грей.