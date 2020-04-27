Мисс Вселенная Оливия Калпо засветила грудь в купальнике: горячее фото

Из-за пандемии коронавируса даже самым заядлым модницам пришлось забыть про светские мероприятия. Так, 27-летняя Оливия Калпо решила вспомнить съемку для американского спортивного журнала Sports Illustrated. На фото она предстала в откровенном сплошном купальнике в сеточку.

Американская модель продолжает будоражить внимание фанатов и доказывать бесспорность своего титула "Мисс Вселенная 2012". На личной странице в Инстаграме Оливия Калпо не только публикует пикантные образы в изоляции, но и вспоминает насыщенную съемками жизнь до начала пандемии.

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Звезда поделилась фото, которое было сделано для издания Sports Illustrated. На нем она загорает на побережье океана в пикантном черном купальнике в сеточку, через который просвечивается ее безупречное тело. Экстремально глубокий вырез акцентирует внимание на пышном бюсте модели. Выгодная поза позволила ей продемонстрировать соблазнительные линии фигуры и стройные ноги.

"Мисс Вселенная 2012" песчаном пляже появилась с роскошным макияжем и волнистой укладкой. Ее мечтательный взгляд на бурный океан добавил чувственности кадру, который по достоинству оценили фоловеры.

Стоит отметить, что даже дома Оливия Калпо не отказывается от соблазнительного наряда. Она время от времени делится своими образами, в которых обнажает грудь, подчеркивает бюст пикантными вырезами и демонстрирует стройность в обтягивающих костюмах.