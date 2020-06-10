Великобритания в воскресенье, 7 июня, ввела новые карантинные правила. В частности, все люди, которые приезжают из другого государства, должны пройти 14-дневный срок самоизоляции. Однако за час до введения этого правила самолет Тома Круза приземлился на аэродроме, поэтому актер уже начал работу над новой "Миссией невыполнимой".

По данным таблоида The Sun, Том Круз стал первым актером Голливуда, который отправился на съемки после ослабления карантина. Чтобы успеть до введения новых правил, он на частном самолете совершил 11-часовую поездку из Флориды. Невероятно, но его самолет приземлился за час до вступления в силу правительственного постановления, поэтому том Круз уже приступил к съемкам, избежав 14-дневной самоизоляции.

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На время работы он арендовал роскошные апартаменты в центре Лондона. Сама съемочная площадка расположена на заброшенной базе ВВС в Оксфордшире, куда Том Круз будет добираться на вертолете.

"Он прилетел в воскресенье вечером неспроста. Режиссеры не хотели, чтобы исполнитель главной роли просидел 14 дней в отеле. У них и так уже было столько задержек на съемках, что все очень хотят возобновить процесс как можно быстрее. Поэтому том и решился проскользнуть мимо правил карантина", – рассказал инсайдер.

И это не впервые Том Круз нарушает правила карантина ради съемок "Миссии невыполнимой 7". В конце марта, когда новости о коронавирусе охватили весь мир, актер продолжал ходить на съемки, что зафиксировали папарацци.



Том Круз покидает съемочную площадку / Фото The Daily Mail

Что известно о съемках "Миссии невыполнимой 7"

В первые месяцы 2020 года авторы 7 части франшизы "Миссия невыполнима" начали активный процесс по созданию ленты. Съемки проходили в нескольких странах, в частности, Италии и Великобритании. Однако коронавирус повлиял на график, а авторы проекта вынуждены были поставить его на паузу, эвакуировав из Венеции всех работников.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что Том Круз даже готов был построить для съемочной группы целое поселение в Оксфордшире. Для каждого он приобрел отдельный трейлер, чтобы соблюсти санитарные нормы.

Сейчас всех деталей фильма "Миссия невыполнима 7" не разглашают. Известно только, что выход ленты запланирован на 2021 год.