Миссис Смит выбирает черный: Анджелина Джоли провела закрытую премьеру фильма "Рома"

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Анджелина Джоли
Анджелина Джоли / Instagram/ @angelinajolie_ph

Накануне долгожданной премии "Золотой глобус" знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли посетила премьеру фильма "Рома" вместе с режиссером картины Альфонсо Куароном.

На выходных в преддверии "Золотого глобуса" Анджелина Джоли и Альфонсо Куарон исполнили роли хостес в бунгало в Западном Голливуде, штат Калифорния. 57-летний кинорежиссер организовал закрытое мероприятие, приуроченное премьере фильма "Рома".

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Перед тем, как гости посетили мероприятие, их попросили подписать особое соглашение, в котором они поклялись не делать фотографий, не разглашать информацию и не приглашать с собой друзей. В рамках мероприятия гостям был представлен фильм, который рассказывает о жизни мексиканской семьи, жившей в 1970-х годах.

Главной женщиной вечера стала Анджелина Джоли. Она встречала гостей при входе и рассказала программу вечера. Для такой ответственной миссии голливудская актриса выбрала полупрозрачную черную рубашку и классические брюки в тон. Она выглядела довольно сдержанно, однако изысканно и стильно. С мероприятия, которое Анджелина Джоли взялась провести вместе с кинорежиссером ленты "Рома" появилось лишь несколько снимков, на которых она предстала у стойки с постером фильма.

Анджеліна Джолі
Анджелина Джоли и Альфонсо Куарон / Instagram / @angelinajolie_ph
 
Анджеліна Джолі
Анджелина Джоли с кинорежиссером фильма и гостями мероприятия / Instagram / @angelinajolie_ph
Теги: LifeStyle Голливуд Мода
Источник: 24 канал
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