Мистическая Ирина Шейк украсила обложку гонконгского Vogue: фото

33-летняя супермодель Ирина Шейк снялась для обложки июньского выпуска глянцевого журнала Vogue Hong Kong в довольно необычном скромном образе.

Новое фото Ирина опубликовала на своей странице в Instagram. Накануне Шейк заинтриговала поклонников своим снимком с fashion-директором глянца Аней Зюровой, которая стала стилистом фотосессии. Тогда съемки для Vogue модель назвала лишь "секретным проектом".

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Фотографом стал Хьюго Комте, перед объективом которого Шейк позировала в рубашке и джинсах одного из любимых брендов Burberry.

"Красивый и драматический фон для летнего побега", – прокомментировала обложку Аня Зюрова.



Ирина Шейк / Instagram / @irinashayk



Ирина Шейк / Instagram / @hugocomte



Ирина Шейк с Аней Зюровой на съемке для Vogue Hong Kong​ / Instagram / @irinashayk