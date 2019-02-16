Мистическая свадьба и пикантные сцены: группа Braii презентовала песню на отбор на Евровидение

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Группа Braii презентовала песню на Нацотбор на Евровидение
Группа Braii презентовала песню на Нацотбор на Евровидение / Скриншот

В субботу, 16 февраля, Украина узнает имя всех финалистов Национального отбора на Евровидение-2019. Одни из претендентов на победу – группа Braii – представил свою конкурсную песню и клип к ней.

За считанные часы начнется второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2019. Но пока организаторы грандиозного шоу завершают последние приготовления к конкурсу, сеть покоряют песни звездных участников.

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Так, перед выступлением на Нацотборе группа Braii опубликовала клип к песне Maybe. Именно эта композиция, которая является первым лонгплеем коллектива, может помочь музыкантам одержать победу в шоу.

Ролик для Braii снимала украинский режиссер Таня Муиньо, известная по сотрудничеству с Монатиком. В клипе солистка группы Оксана Брызгалова предстает в довольно пикантном образе. Сначала девушка принимает ванну в соблазнительном атласном платье, а вскоре после мистических ритуалов со свечами идет под венец в черном платье.

"Неожиданная концовка: все думали, что героиню готовят к смертной казни, а на самом деле – к браку", – написали пользователи сети под видео.

Нацотбор на Евровидение-2019: смотрите клип к песне Maybe от группы Braii

 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Евровидение 2019
Источник: 24 Канал
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