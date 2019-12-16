Тальята под горгондзолой: рецепт изысканного блюда, которое можно приготовить за полчаса

Для всех ценителей вкусной еды предлагаем приготовить мясо – тальяту в сыром соусе горгондзола. Блюдо, которое выглядит на миллион, готовится всего лишь за полчаса, поэтому у вас будет время не только на его приготовление, но и на приятные разговоры за столом в кругу родных людей.

Чтобы ваша пища была как от шеф-повара – такой же впечатляющей и вкусной – предлагаем купить кусок нежной свиной вырезки. Забираем лишнюю влагу из мяса бумажным полотенцем и тогда обжаривание мяса на сковородке принесет вам только удовольствие. Добавим, что тальяту подают в качестве закуски, поэтому после приготовления ей надо дать немного остыть и есть, когда мясо будет комнатной температуры.

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Рецепт приготовления Тальята под горгондзолой:

Ингредиенты:

Свиная вырезка – 400 граммов;

Сыр "Горгондзола" – 100 граммов;

Острый перец – 1/4 штуки;

Чеснок – 2 зубчика;

Сметана – 2 столовые ложки;

Подсолнечное масло;

Соль;

Перец.



Рецепт приготовления тальяты под горгондзолой

Рецепт приготовления тальяты под горгондзолой:

В сковороду наливают подсолнечное масло. Кладем два зубчика чеснока, два тоненьких кусочки острого перца и обжариваем 2 минуты.

​Рецепт приготовления тальяты под горгондзолой

После этого кладем на сковородку стейк, обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки и солим и перчим.



​Рецепт приготовления тальяты под горгондзолой



​Рецепт приготовления тальяты под горгондзолой

Пока мясо жарится, нарезаем тонкими ломтиками сыр "Горгондзолу", или "ДорБлю" в мисочку, если нет первого или в том случае, если второй вам больше по вкусу. Вилкой легко его разминаем и постепенно добавляем к нему сметану комнатной температуры.



​Рецепт приготовления тальяты под горгондзолой

Нарезаем петрушку для вкуса и декорирования.



​Рецепт приготовления тальяты под горгондзолой

Когда мясо будет готово, кладем его на доску и нарезаем тонкими ломтиками. Поливаем соусом и посыпаем сверху петрушкой.

​Рецепт приготовления тальяты под горгондзолой

Приятного аппетита!