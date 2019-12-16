Тальята под горгондзолой: рецепт изысканного блюда, которое можно приготовить за полчаса
Для всех ценителей вкусной еды предлагаем приготовить мясо – тальяту в сыром соусе горгондзола. Блюдо, которое выглядит на миллион, готовится всего лишь за полчаса, поэтому у вас будет время не только на его приготовление, но и на приятные разговоры за столом в кругу родных людей.
Чтобы ваша пища была как от шеф-повара – такой же впечатляющей и вкусной – предлагаем купить кусок нежной свиной вырезки. Забираем лишнюю влагу из мяса бумажным полотенцем и тогда обжаривание мяса на сковородке принесет вам только удовольствие. Добавим, что тальяту подают в качестве закуски, поэтому после приготовления ей надо дать немного остыть и есть, когда мясо будет комнатной температуры.
Рецепт для вкусного ужина – стейк лосося с брокколи и морковью
Рецепт приготовления Тальята под горгондзолой:
Ингредиенты:
Свиная вырезка – 400 граммов;
Сыр "Горгондзола" – 100 граммов;
Острый перец – 1/4 штуки;
Чеснок – 2 зубчика;
Сметана – 2 столовые ложки;
Подсолнечное масло;
Соль;
Перец.
Рецепт приготовления тальяты под горгондзолой
Рецепт приготовления тальяты под горгондзолой:
- В сковороду наливают подсолнечное масло. Кладем два зубчика чеснока, два тоненьких кусочки острого перца и обжариваем 2 минуты.
Рецепт приготовления тальяты под горгондзолой
- После этого кладем на сковородку стейк, обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки и солим и перчим.
Рецепт приготовления тальяты под горгондзолой
Рецепт приготовления тальяты под горгондзолой
- Пока мясо жарится, нарезаем тонкими ломтиками сыр "Горгондзолу", или "ДорБлю" в мисочку, если нет первого или в том случае, если второй вам больше по вкусу. Вилкой легко его разминаем и постепенно добавляем к нему сметану комнатной температуры.
Рецепт приготовления тальяты под горгондзолой
- Нарезаем петрушку для вкуса и декорирования.
Рецепт приготовления тальяты под горгондзолой
- Когда мясо будет готово, кладем его на доску и нарезаем тонкими ломтиками. Поливаем соусом и посыпаем сверху петрушкой.
Рецепт приготовления тальяты под горгондзолой
Приятного аппетита!