Украинская телеведущая Катя Осадчая не стесняется появляться перед камерой без макияжа. Также звезда знает, как выглядеть стильно в любом месте и в любое время. Она поделилась яркими фотографиями с отдыха.

На личной странице в инстаграме Катя в очередной раз опубликовала фото, на которых показала свой look of the day. Для отдыха за городом знаменитость выбрала удобную одежду, которая гармонично сочеталась с окружающей атмосферой.

Летний образ Кати Осадчей

Едва ли не каждый день телеведущая демонстрирует поклонникам свои аутфиты. Для съемок он выбирает преимущественно изысканные образы, а вот для прогулок или отдыха предпочитает более удобную и простую одежду.

Судя по геологации, Катя провела замечательный вечер в Киевской области. Она позировала на деревянной качели на фоне хвойных деревьев. На лице звезды неизменно сияла улыбка, что сделало фотографии еще более яркими и позитивными.

Осадчая предстала перед камерой в стильных штанах мятного цвета и майке. Связала такой look с белой обувью. Волосы ведущая собрала в прическу сзади и украсила с одной стороны белой заколкой. Катя решила не делать макияж и показала естественную красоту.

Поскольку треть лета уже позади, то в публикации Катя призвала эту прекрасную пору не спешить, чтобы можно было сполна насладиться солнечными днями.



Катя Осадчая в мятных штанах и майке / Instagram / @kosadcha

Катя Осадча на отдыхе / Instagram / @kosadcha