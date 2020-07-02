В мятных штанах и майке: Катя Осадчая похвасталась стильным образом и естественной красотой
Украинская телеведущая Катя Осадчая не стесняется появляться перед камерой без макияжа. Также звезда знает, как выглядеть стильно в любом месте и в любое время. Она поделилась яркими фотографиями с отдыха.
На личной странице в инстаграме Катя в очередной раз опубликовала фото, на которых показала свой look of the day. Для отдыха за городом знаменитость выбрала удобную одежду, которая гармонично сочеталась с окружающей атмосферой.
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Летний образ Кати Осадчей
Едва ли не каждый день телеведущая демонстрирует поклонникам свои аутфиты. Для съемок он выбирает преимущественно изысканные образы, а вот для прогулок или отдыха предпочитает более удобную и простую одежду.
Судя по геологации, Катя провела замечательный вечер в Киевской области. Она позировала на деревянной качели на фоне хвойных деревьев. На лице звезды неизменно сияла улыбка, что сделало фотографии еще более яркими и позитивными.
Осадчая предстала перед камерой в стильных штанах мятного цвета и майке. Связала такой look с белой обувью. Волосы ведущая собрала в прическу сзади и украсила с одной стороны белой заколкой. Катя решила не делать макияж и показала естественную красоту.
Поскольку треть лета уже позади, то в публикации Катя призвала эту прекрасную пору не спешить, чтобы можно было сполна насладиться солнечными днями.
Катя Осадчая в мятных штанах и майке / Instagram / @kosadcha
Катя Осадча на отдыхе / Instagram / @kosadcha