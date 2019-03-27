Мэрайя Кэрри подчеркнула пышные формы мини-платьем с декольте: фото

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Мэрайя Кэрри
Мэрайя Кэрри / Instagram / @mariahcarey

Американская поп-певица Мэрайя Кэрри всегда имела достаточно пышные формы. Однако фигура ей не мешает: артистка смело надевает мини-платье, демонстрируя далеко не стройные ноги.

Видимо, сексапильная Мэрайя Кэри после особой процедуры для похудения, бандажирования желудка, не пересмотрела свой рацион. Артистку заметили в одном из самых популярных заведений для селебритиз – ресторане японской кухни TAO Uptown. Там звезда сидела за накрытым столом, не отказывая себе в угощении.

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Мерайя Кері в ресторані
Мэрайя Кэри в ресторане/ Instagram / @mariahnowbr

Мерайя Кері
Мэрайя Кэри / Instagram / @mariahcarey

Вероятно, так Мэрайя Кэри отпраздновала завершение своего тура в Нью-Йорке, где она дала несколько концертов. В заведении певица удачно позировала перед камерами, выбирая правильные позы, однако на выходе из ресторана папарацци показали, как выглядит артистка без ретуши.

Для публичного выхода Мэрайя надела одно из обольстительных мини-платьев с большим декольте. Но если пышный бюст вызвал у поклонников восторг, то ее ноги выглядели не так привлекательно. Свой образ она дополнила сплетенным волосами, ярким макияжем и массивными серьгами.


Мэрайя Кэри засветила пышные формы / Instagram / @mariah.carey.france

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Теги: LifeStyle Музыка
Источник: LifeStyle 24
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