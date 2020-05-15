Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози: в СМИ узнали вероятную причину

Развод американского дизайнера Мэри-Кейт Олсен и французского банкира Оливье Саркози может стать одним из самых громких в 2020 году. Но что же заставило супругов расторгнуть брак – вероятную причину узнали западные СМИ.

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози отказываются комментировать развод. Однако инсайдер из их близкого окружения охотно рассказал E! News, что на самом деле брак супругов дал трещину раньше. Отношения Мэри-Кейт и Оливье были достаточно острыми, и пара не могла найти общий язык, что и повлияло на развод.

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Сейчас, по словам инсайдера, Мэри-Кейт Олсен не хочет оставаться в их квартире в Нью-Йорке. Знаменитость с сестрой Эшли и друзьями уехала за город. Все поддерживают ее во время этого скандального развода.

Как известно, о разрыве брака Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози стало известно 14 мая. Звезда занесла документы в суд Нью-Йорка и попросила срочно рассмотреть ее дело. Все потому, что Оливье Саркози хочет выселить ее из элитной арендованной квартиры и дал время до 18 мая, чтобы она забрала свои вещи.

В заявлении также говорилось, что Мэри-Кейт еще в апреле хотела подать на развод. Однако из-за пандемии коронавируса судьи рассматривали только насущные дела. Поэтому звезде пришлось ждать месяц, чтобы все же отнести документы на рассмотрение служителей Фемиды.

С Оливье Саркози, братом экс-президента Франции, одна из близняшек Олсен была в браке в течение 5 лет. На публике пара демонстрировала идиллию, поэтому новости о разрыве шокировали многих. Сейчас известно, что перед женитьбой Мэри-Кейт и Оливье подписали брачный контракт, поэтому инсайдеры убеждены, что супруги будут бороться за выполнение каждого пункта.