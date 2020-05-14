Мэри-Кейт Олсен срочно разводится с Оливье Саркози

Дизайнер и бывшая голливудская актриса Мэри-Кейт Олсен подала документы на развод. Звезда хочет как можно скорее расторгнуть брак с французским банкиром Оливье Саркози.

Об этом сообщает таблоид TMZ со ссылкой на слова Мэри-Кейт. Одна из сестер Олсен утверждает, что заявление на развод написала еще 17 апреля, однако не могла его раньше подать из-за пандемии коронавируса. Теперь, когда суды Нью-Йорка частично возобновили свою работу, знаменитая блондинка быстро подала на развод и требует скорейшего рассмотрения дела.

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Известно, что инициатором разрыва является именно Мэри-Кейт Олсен. Почему она решила развестись после 5 лет семейной жизни, пока остается в тайне.

В то же время, как утверждают в СМИ, Оливье Саркози уже начал делить имущество без вмешательства суда. Он спешно разорвал соглашение об аренде элитного жилья в Нью-Йорке и дал своей бывшей возлюбленной несколько дней на то, чтобы забрать свои вещи. Поскольку Мэри-Кейт Олсен не успеет этого сделать, вероятно, в Голливуде будет еще один громкий развод.

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози начали встречаться еще в 2012 году. Брат экс-президента Франции активно появлялся на публике со своей возлюбленной, а уже в 2015 году повел красавицу к алтарю. Тогда поводов для обсуждений этой пары было немало, ведь Мэри-Кейт на 17 лет моложе мужа.