24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Мэри-Кейт Олсен срочно разводится с Оливье Саркози

- Читати новину українською
Мэри-Кейт Олсен расстается с Оливье Саркози
Мэри-Кейт Олсен расстается с Оливье Саркози

Дизайнер и бывшая голливудская актриса Мэри-Кейт Олсен подала документы на развод. Звезда хочет как можно скорее расторгнуть брак с французским банкиром Оливье Саркози.

Об этом сообщает таблоид TMZ со ссылкой на слова Мэри-Кейт. Одна из сестер Олсен утверждает, что заявление на развод написала еще 17 апреля, однако не могла его раньше подать из-за пандемии коронавируса. Теперь, когда суды Нью-Йорка частично возобновили свою работу, знаменитая блондинка быстро подала на развод и требует скорейшего рассмотрения дела.

Читайте также: Не выдержали карантина: Кара Делевинь порвала отношения с Эшли Бенсон, – СМИ

Известно, что инициатором разрыва является именно Мэри-Кейт Олсен. Почему она решила развестись после 5 лет семейной жизни, пока остается в тайне.

В то же время, как утверждают в СМИ, Оливье Саркози уже начал делить имущество без вмешательства суда. Он спешно разорвал соглашение об аренде элитного жилья в Нью-Йорке и дал своей бывшей возлюбленной несколько дней на то, чтобы забрать свои вещи. Поскольку Мэри-Кейт Олсен не успеет этого сделать, вероятно, в Голливуде будет еще один громкий развод.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений People Magazine (@people)

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози начали встречаться еще в 2012 году. Брат экс-президента Франции активно появлялся на публике со своей возлюбленной, а уже в 2015 году повел красавицу к алтарю. Тогда поводов для обсуждений этой пары было немало, ведь Мэри-Кейт на 17 лет моложе мужа.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Звездные разводы Новости LifeStyle LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Без Евровидения и Канн: какие мероприятия в мире и Украине отменили из-за коронавируса
13 мая , 14:52 Без Евровидения и Канн: какие мероприятия в мире и Украине отменили из-за коронавируса
Уляна Журба
Роберту Паттинсону – 34! Путь к успеху самого красивого "вампира" современности
13 мая , 10:40 Роберту Паттинсону – 34! Путь к успеху самого красивого "вампира" современности
Юлія Турелик
Брэд Питт или Уилл Смит: как хорошо Вы знаете актеров Голливуда
12 мая , 22:54 Брэд Питт или Уилл Смит: как хорошо Вы знаете актеров Голливуда
Юлія Михайлова