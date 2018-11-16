"Мэри Поппинс возвращается" вместе с Эмили Блант и Мерил Стрип: трейлер

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Мэри Поппинс возвращается
Мэри Поппинс возвращается / Instagram/ @disney

Самая популярная в мире няня возвращается! Новый фильм с участием Эмили Блант, Мерил Стрип и Колина Ферта выйдет на экраны кинотеатров уже в начале 2019 года!

Очередной римейк одного из самых популярных фильмов от любимой кинокомпании Walt Disney Pictures появится в кинотеатрах уже зимой 2019 года.

Первая экранизация "Мэри Поппинс" состоялась в 1964 году. Все дети мира влюбились в няню-волшебницу, которая исполняет любые желания. Именно поэтому ей пора возвращаться.

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Над сюжетом нового мюзикла работал известный сценарист Дэвид Мэги. Он был дважды номинирован на "Оскар" за лучший адаптированный сценарий ("Жизнь Пи" и "Волшебная страна"). Результат сотрудничества кинокомпании Walt Disney Pictures вместе с популярным режиссером можно увидеть уже на грядущих новогодних праздниках.

Смотреть трейлер к фильму "Мэри Поппинс возвращается" (видео):

Фильм "Мэри Поппинс возвращается" – это продолжение предыдущей кинокартины, в которой магическая няня появилась в семье Майкла Бэнкса в трудный период. Долгое время она помогала им навести порядок в своей жизни, но когда дети выросли, Мэри попрощалась с семьей, казалось, что навсегда. Вот прошло 20 лет, а в семье Майкла мало что изменилось. Поэтому у их спасительницы нет другого выбора, как прийти на помощь. Появление магической няни, которую сыграла талантливая Эмили Блант, удивит семейство Бланксов. Мэри Поппинс поможет им снова поверить в чудо.

Мері Поппінс повертається
"Мэри Поппинс возвращается" / Instagram @disney

Мері Поппінс повертається
"Мэри Поппинс возвращается" / Instagram @disney

Премьера киноленты в Украине состоится 3 января 2019 года.

Теги: Анонс Кино Голливуд LifeStyle
Источник: 24 канал
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