Как Мэрилин Монро готовилась к съемкам: сеть покорило архивное фото звезды

Непревзойденная Мэрилин Монро, без сомнения, вошла в историю мирового кино. Эта зажигательная блондинка и через 58 лет после смерти может заставить о себе говорить весь мир. Так, на днях представители Оскара вспомнили, как Мэрилин вживалась в роль перед съемкой.

В сети члены Американской академии киноискусств опубликовали архивный кадр с культовой актрисой. На фото, сделанном в 1953 году Мэрилин Монро репетировала новую роль. Голливудская красавица выкарабкалась на кресло в отеле Bel-Air и с карандашом в зубах вычитывала сценарий.

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Но даже в съемной комнате, когда звезду видели только самые близкие люди, она сохраняла свою женственность и сексуальность. На обыденном кадре Мэрилин Монро блистала со своей безупречной прической, в ультракоротких шортах и блузке с цветочным и анималистичным принтом.



Мэрилин Монро в 1953 году / The Academy

Как Мэрилин Монро стала знаменитой

До 1945 года Мэрилин Монро была известна как Норма Джин Бейкер. Эффектная блондинка вышла замуж за Джеймса Догерти – моряка, который после свадьбы отправился в рейс. Тогда Мэрилин устроилась на авиазавод, где случайно встретилась с фотографом Дэвидом Коновером. Мужчина был в восторге от тонкости и красоты Монро. Сначала он платил звезде по 5 долларов за час фотосессии, после чего посоветовал обратиться в модельное агентство, где она могла заработать значительно больше.



Мэрилин Монро до мировой славы / IMDb

И быть моделью Мэрилин Монро очень нравилось. Поэтому ультиматум мужа, вернувшегося с работы, не подействовал: пара рассталась уже через год модельной карьеры звезды.

Да и здесь зажигательная блондинка не задержалась. Будучи в Лос-Анджелесе, в центре киноиндустрии, она не упустила шанса стать актрисой. Мэрилин Монро получила роли в фильмах "Хористки" и "Счастливая любовь", после чего режиссеры один за другим приглашали звезду сняться в их фильмах. Именно тогда актриса стала дивой Голливуда и получила всемирную славу.

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Поговаривают, что для того, чтобы просто погулять по городу, Мэрилин Монро надевала парик с черными волосами, чтобы не привлекать к себе внимание. Звезда даже придумала себе своеобразный псевдоним на случай, если ее узнают: актриса представлялась тогда Зельдой.



Мэрилин Монро / Vogue

Всего в 36 лет она имела все: внимание от самых красивых и влиятельных мужчин, лучшие роли в кино, славу и деньги. Со времени ее смерти прошло уже около 60 лет, однако Мэрилин Монро до сих пор вызывает восторг у киноманов и разговоры в сети.