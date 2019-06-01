День рождения Мэрилин Монро: 8 фактов о секс-символе, которые вас удивят

Сегодня, 1 июня, день рождения самой знаменитой блондинки в мире – Мэрилин Монро. Ее поедали глазами и желали миллионы мужчин, ей завидовали женщины и ненавидели конкурентки. Внешне хрупкая и переполненная счастьем актриса, певица и модель, непревзойденная Мэрилин Монро покончила с собой ... ей было всего 36. Что натолкнуло ее на такой шаг и какая на самом деле была жизнь иконы?

Ко дню рождения звезды Мэрилин Монро редакция Lifestyle24 собрала для вас 8 фактов о непростой жизни актрисы.

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Сексуальные домогательства в детстве



У Монро было нелегкое детство

Мама Нормы Джин Мортенсон (Бейкер) (настоящее имя актрисы) имела психические расстройства. Кстати, психические расстройства – это наследственное в их семье... В детстве актрису едва не задушила бабушка, она была больна шизофренией. Кто отец Монро – точно не известно. Мужчина, которого официально называли отцом звезды, развелся с ее мамой еще до рождения девочки. Так или иначе, но мама Нормы из-за расстройств и финансовых трудностей была вынуждена отдать ребенка в приемную семью.

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Впоследствии мама смогла ненадолго забрать свое сокровище, но болезнь прогрессировала... Поэтому будущая икона стиля начала жить с маминой подругой. Но счастье длилось недолго, мамина подруга вышла замуж и отдала Норму в детский дом. За несколько лет, правда, забрала обратно в семью. Но лучше бы она этого не делала...

Муж подруги сексуально домогался молодую девушку, вероятно доходило и до насилия. Норма попала к родственникам своей надзирательницы, но и там мужчины постоянно добивались ее... Это оставило тяжелый след на психике Нормы.



Мэрилин всегда притягивала мужчин

Журнал Playboy

Все творчество Монро связано с ее сексуальностью и женственностью. В 1947 году звезда впервые разделась и снялась в эротической фотосессии. В то время это была незаурядная смелость даже для Штатов.

Угадайте, чье фото было на обложке первого номера журнала Playboy? Конечно же, Мэрилин Монро.



Мэрилин Монро часто снималась обнаженной

А настоящим секс-символом на десятки лет она стала благодаря ролям в фильмах: "Джентльмены предпочитают блондинок", "Как выйти замуж за миллионера", "Зуд седьмого года", "Ниагара", "Река, откуда не возвращаются".

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Трижды замужем

Вокруг Монро всегда кипели страсти. Разумеется, она успела закрутить не один роман. Только официально замужем она была трижды! Первый муж был еще в юности. Второй, за кого вышла звезда, стал баскетболист Джо Ди Маджио. Но брак продлился всего 9 месяцев. Кстати, после развода пара продолжала общаться. А бывший муж поддерживал актрису.



Конечно, у такой красотки, как Мэрилин Монро, было много мужчин

Третьим мужем был драматург Артур Миллер. Пара прожила вместе больше 4 лет. Монро мечтала стать мамой и трижды беременела от Миллера. Однако все беременности заканчивались выкидышами... Кстати, ходят слухи, что у актрисы были десятки абортов. Но подтверждения этой информации нет.

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Был ли у Монро четвертый муж? Роберт Слетцер, который написал о ней книгу, распускал слухи о том, что он и был четвертым мужем звезды. Но никаких документальных доказательств этому так и не нашлось. Более того, ни друзья, ни коллеги не знали Роберта. Поэтому есть подозрение, что он просто так зарабатывал деньги.

Роман с президентом и его братом

И в продолжение любовных похождений. Существует распространенное мнение, что Монро была любовницей президента США Джона Кеннеди, а также имела связь с его братом Робертом. Многие убеждены, что слухи о Монро и Роберте распространялись специально, чтобы скрыть ее отношения с президентом.

Существуют свидетельства охранников Кеннеди. Считается, что Монро и Джон были в любовной связи с 1954 до 1960 года. Но достоверно не известно были ли это отношения или, возможно, просто дружба.

Не только красивая, но и умная

Хотя Мэрилин и имела образ хорошенькой и глупенькой блондинки, это не более чем образ. На самом деле она была довольно умной женщиной. Об этом говорит хотя бы тот факт, что с ней советовался сам президент! К слову, Монро имела IQ более чем 160 баллов.



Монро любила почитать

Она постоянно училась. В Калифорнийском университете изучала литературу и искусство.

Звезда любила читать. Ее библиотека состояла из 400 томов разных авторов. Монро особенно любила Камю, Джойса, Фрейда, Толстого.

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Мэрилин была левшой

Считается, что люди, которые для основных дел используют левую руку, более творческие. Что ж, имя Мэрилин Монро – в числе знаменитых людей, которые писали левой рукой. Хотя на фотографиях видно, что актриса пишет и красится правой рукой. Не исключено, что она владела обеими руками одинаково.

Миллионерша?

Существует распространенное мнение, что у актрисы было невероятное состояние. Но это не совсем так. Ее часто поддерживали ее поклонники, однако она зарабатывала не так уж и много. Наибольший ее заработок – 300 тысяч долларов за роль в комедии "В джазе только девушки". И это несмотря на то, что она обладательница многочисленных наград.



Актрисе помогали ее мужчины

Загадочная смерть

По официальной версии, она покончила жизнь самоубийством. Приняв снотворное с таблетками хлоралгидрата. Вскрытие тела показало, что Монро была абсолютно здоровой.

Существуют версии об убийстве иконы стиля. Об этом свидетельствует отсутствие предсмертной записки и странное положение тела: с телефонной трубкой в руках. Кроме того, накануне смерти Монро была в прекрасном настроении. По одной из версий, Мэрилин поплатилась жизнью, потому что многое знала из-за связи с Кеннеди.

Однако в свидетельстве о смерти причиной было записано: "Вероятно, самоубийство".

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