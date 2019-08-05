Мэрилин Монро: самые известные фото голливудской красавицы

57 лет назад, 5 августа умерла одна из самых популярных блондинок в мире, актриса Мэрилин Монро. Самой распространенной версией гибели стало ее самоубийство, однако до сих пор ее смерть считается загадочной.

Мэрилин Монро навсегда сохранила за собой звание секс-символа Голливуда. К тому же, даже после смерти актриса является примером для подражания и кумиром многих женщин.

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Мы решили собрать все самые известные фото легендарной дивы, чтобы еще раз вспомнить важнейшие события из жизни звезды.



Мэрилин Морно делает макияж, 1952



Мэрилин Монро со своим вторым мужем Джои ДиМаджио



Мэрилин Монро в собственном доме, 1950-е годы



Мэрилин Монро в рекламе духов Chanel № 5



Мэрилин Монро в 1949 году



Мэрилин Монро и Билли Уайлдер, 1955



Мэрилин Монро в цветах, 1950



Мэрилин Монро курит на крыше New York's Ambassador Hotel, 1955



Фотосессия на студии 20th Century-Fox, Лос-Анджелес 1951 год



Эта съемка стала последней в жизни актрисы, через несколько месяцев Мэрилин Монро умерла.