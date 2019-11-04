Мэттью Макконахи – 50: лучшие роли оскароносного актера

Сегодня, 4 ноября, Мэттью Макконахи празднует свой 50-й день рождения. В знаковый для звезды день журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить самые успешные роли оскароносного актера.

Мэттью Макконахи родился в штате Техас и мечтал стать адвокатом. Однако после прочтения книги Ога Мандино "Лучший продавец в мире" он твердо решил посвятить жизнь кинематографу. Судя по успеху его фильмов, Мэттью Макконахи сделал правильный выбор.

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Десятки популярных кинолент, престижные премии, среди которых – Оскар, и всемирная слава – это небольшой список того, чего актер достиг до 50 лет. Журналисты LifeStyle 24 решили показать, насколько Мэттью Макконахи легко перевоплощается из комедийного героя в историческую фигуру.

"Как отделаться от парня за 10 дней" (2003)

Романтическая комедия с Мэттью Макконахи покорила весь мир. По сюжету, успешная журналистка пытается выпросить для себя серьезные темы для статей. Эту возможность она получит только в случае, если напишет материал о том, как избавиться бойфренда за 10 дней. Из всех мужчин она выбирает того, кто заключил противоположное пари со своим руководителем.

Смотрите трейлер к фильму "Как отделаться от парня за 10 дней" – видео:

"Призраки бывших подружек" (2009)

Еще одним ярким примером комедийной роли Мэттью Макконахи является фильм "Призраки бывших подружек". В киноленте актер сыграл роль фотографа-ловеласа, который допускает отношения только на одну ночь. Однако в день свадьбы своего единственного брата мужчину посещают три привидения – прошлого, настоящего и будущего. Как и в истории Чарльза Диккенса, он переосмысливает свою жизнь.

Смотрите трейлер к фильму "Призраки бывших подружек" – видео:

"Далласский клуб покупателей" (2013)

Больше всего наград за всю карьеру Мэттью Макконахи получил за роль Рона Фудруфа – ковбоя, у которого диагностировали СПИД. Главный герой не намерен сдаваться перед болезнью и весь месяц, который ему дали врачи, он лечится нетрадиционными методами и создает специальную систему поставок лекарств людям с таким же диагнозом.

Более 93% зрителей назвали фильм шедевральным. Кроме этого, мастерство Мэттью Макконахи отметили кинокритики, которые вручили актеру премию Оскар, Золотой глобус и премию Гильдии актеров США.

Смотрите трейлер к фильму "Далласский клуб покупателей" – видео:

"Линкольн для адвоката" (2011)

Одной из лучших кинолент с участием Мэттью Макконахи является фильм "Линкольн для адвоката". Именно в этой киноленте актер мог примерить ту профессию, о которой мечтал в детстве. Он сыграл роль Микки Холлера – талантливого адвоката, который часто помогает преступникам избежать наказания. Однако очередное дело неожиданно создает большие проблемы в жизни юриста: богач, которого обвиняют в нападении на проститутку, скрывает правду от Микки. Поэтому вывести миллионера на чистую воду становится приоритетной и нелегкой работой адвоката.

Смотрите трейлер к фильму "Линкольн для адвоката" – видео:

"Интерстеллар" (2014)

Научно-фантастический фильм "Интерстеллар" до сих пор просматривают сотни киноманов. В недалеком будущем человечество оказалось на грани уничтожения, поэтому многие ученые разведывают возможности жизни на других планетах. Астронавтам удалось найти портал, однако теперь им нужно найти способ переселить туда людей.

Смотрите трейлер к фильму "Интерстеллар" – видео: