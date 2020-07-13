Актриса и звезда "Дизель Шоу" наделала шума в сети новым кадром. Холостая Виктория Булитко предстала с новорожденным малышом на руках вблизи роддома. Даже звездные коллеги не скупились на поздравления, но знаменитость стала мамой только по сценарию комедийного сериала.

Во время проекта "Танцы со звездами" 37-летней Виктории Булитко приписывали роман с партнером Дмитрием Дикусаром. Однако актриса заявила, что имеет отношения с другим мужчиной, которого не хочет показывать ни журналистам, ни публике. Пара жила вместе еще осенью прошлого года, поэтому фото звезды с младенцем на руках и в объятиях мужчины расценили как пополнение в семье. Кадры, которые она опубликовала в инстаграме, всколыхнули сеть.

К теме Жена Григория Решетника беременна в третий раз: милое фото

На фотографиях Виктория в желтом платье с цветочным принтом держит новорожденное дитя на руках. Рядом с ней был мужчина, который любовался крохой, прижав к себе новоиспеченную мамочку. На другом кадре он нежно целовал ее в губы. Кроме того, на руках пары красовались кольца, а знаменитость красноречиво подписала фото: "Ну, наконец".

Реакция сети

Только за сутки сообщение набрало более 33 тысяч лайков и почти тысячу комментариев. Фоловеры активно комментировали чувственные фотографии и не скрывали своего шока. Большинство сторонников были убеждены, что Виктория Булитко родила первенца, а на фото вместе с ней – муж и отец ребенка. Однако они не понимали, как звезда скрывала свою беременность от прессы и поклонников: "Объясните, что здесь происходит?", "Вика была беременна? Сколько я спала?".

Как пояснили преданные поклонники, Виктория Булитко вернулась к съемкам комедийного сериала "Выжить любой ценой". В кадре она вместе с актером Александром Бережку играет супружескую пару, у которой в новом сезоне, похоже, родился малыш.



Виктория Булитко играет в сериале "Выжить любой ценой" / Фото из открытых источников

На крючок знаменитости попали даже звездные коллеги. Так, Ольга Сумская поздравила актрису с материнством: "Ого! Викуся, какая прекрасная новость! Ураааааа! Поздравляем, дорогая!". А шоумен Владимир Остапчук был в шоке и написал: "Что?".