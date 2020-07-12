Певица меньше месяца назад родила сына Селим-Гирая. Если на последних сроках беременности Джамала оставалась дома из-за карантина, то сейчас вернулась на сцену и дала первый концерт в новых реалиях. Младенца она взяла собой и показала, как заботится о нем за кулисами.

После рождения первенца Эмира звезда не покидала сцену и продолжала развивать свою карьеру, ведь малыш родился на пике популярности Джамалы. Похоже, оставлять слушателей без своей музыки звезда не планирует и сейчас. Несмотря на то, что ее сыну Селим-Гираю не исполнилось и месяца, она уже дала первый концерт в статусе мамы двух мальчиков, чем поделилась в инстаграм-профиле.

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Выступление артистки состоялся в Киеве, поэтому новорожденного сына она решила взять с собой. Несмотря на тщательную подготовку к концерту она нашла время для Селим-Гирая, которого держала на руках во время съемки за кулисами. Джамала не стала рассекречивать, как воспринял малыш ее отсутствие и бешеный ритм концертного графика. Однако ранее она признавалась, что он требует огромного внимания.



Джамала с новородженным сыном / Фото Instagram / @jamalajaaa

Как Джамала выглядит после родов?

Для появления на сцене певица выбрала довольно смелый образ. Если на последних сроках беременности она предпочитала объемные платья свободного покроя, то после родов решилась надеть приталенный штанний костюм. На ней штаны темно-синего цвета с молниями до колен и топ с открытыми плечами с белыми и красными вставками. Талию Джамалы украшал оригинальный пояс с желтой бахромой, который скрывал ее талию после рождения сына.

С нежным макияжем и легкой укладкой звезда выглядела фантастически. Она дополнила look босоножками на высоких каблуках.



Джамала после родов / Фото Instagram / @jamalajaaa



Джамала после родов / Фото Instagram / @jamalajaaa

Поклонники были поражены тем, как Джамала выглядит после родов. Ей очень быстро удалось вернуть форму, что не осталось без внимания публики: "Хорошая фигурка после родов", "Вы так быстро вернулись в форму, это у меня вызвало шок", "Будто не рожала, красавица".