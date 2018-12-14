Младшая дочь Дональда Трампа показала нового бойфренда-миллиардера: фото

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Тиффани Трамп
Тиффани Трамп / Instagram / @tiffanytrump

Младшая дочь президента США Дональда Трампа Тиффани, которая ранее посетила шоу китайского бренда Taoray Wang во время Недели моды в Нью-Йорке в компании миллиардера из Нигерии по имени Майкл Буглос, подтвердила свой роман с ним.

Новые фото с Майклом дочь Трампа опубликовала на своей странице в Instagram.

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Об их романе заговорили в конце ноября, однако только на днях она перестала скрывать стасут отношений с Майклом. Что интересно, снимок, на котором влюбленные позируют вдвоем, был сделан в резиденции президента США – Белом доме. А значит, Тиффани уже познакомила отца со своим бойфрендом-миллиардером.

На фото младшая дочь Трампа позирует в роскошном черном облегающем платье с вырезом для ноги. Ее образ завершают туфли-лодочки с блестящими стразами.

Майкл же сделал акцент на красном галстуке, так, как это зачастую делает сам Трамп.

 

Теги: LifeStyle Дональд Трамп Новости США Звездные романы
Источник: 24 канал
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