Младшая сестра Кейт Мосс продемонстрировала грудь в "голом платье" в Лондоне: откровенные снимки

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Лотти Мосс
Лотти Мосс / www.gettyimages.com

21-летняя младшая сестра супермодели Кейт Мосс Лотти привлекла немало внимания к себе на показе бренда JULIEN MACDONALD коллекции Julien X Gabriela весна/лето 2020 в рамках Недели моды в Лондоне.

Для выхода Лотти Мосс, которая строит модельную карьеру, примерила очень вызывающее платье из коллекции JULIEN MACDONALD. Платье, которое держалось на серебряных цепочках с двух сторон, полностью обнажило фигуру девушки.

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Вставки на одежде лишь частично прикрыли пышную грудь модели, ведь она решила не одевать бюстгальтер. Зато из нижнего белья на Лотти были только бесшовные трусы телесного цвета.

Завершением провокационного образа стали золотые босоножки на шпильках и высокий хвост. Кроме того, визажисты сделали девушке аккуратный макияж с акцентом на глазах.

Добавим, Лотти Мосс начала модельную карьеру на год раньше знаменитой Кейт Мосс. Она заключила свой первый модельный контракт в 16, а в 18 уже снялась для обложки глянцевого журнала Vogue.

Лотті Мосс
Лотти Мосс / Getty Images

Лотті Мосс
​Лотти Мосс / Getty Images

Лотті Мосс
​Лотти Мосс / Getty Images

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Теги: Лондон LifeStyle Эротика Стиль и мода Неделя моды Мода
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