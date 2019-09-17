Младшая сестра Кейт Мосс продемонстрировала грудь в "голом платье" в Лондоне: откровенные снимки

21-летняя младшая сестра супермодели Кейт Мосс Лотти привлекла немало внимания к себе на показе бренда JULIEN MACDONALD коллекции Julien X Gabriela весна/лето 2020 в рамках Недели моды в Лондоне.

Для выхода Лотти Мосс, которая строит модельную карьеру, примерила очень вызывающее платье из коллекции JULIEN MACDONALD. Платье, которое держалось на серебряных цепочках с двух сторон, полностью обнажило фигуру девушки.

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Вставки на одежде лишь частично прикрыли пышную грудь модели, ведь она решила не одевать бюстгальтер. Зато из нижнего белья на Лотти были только бесшовные трусы телесного цвета.

Завершением провокационного образа стали золотые босоножки на шпильках и высокий хвост. Кроме того, визажисты сделали девушке аккуратный макияж с акцентом на глазах.

Добавим, Лотти Мосс начала модельную карьеру на год раньше знаменитой Кейт Мосс. Она заключила свой первый модельный контракт в 16, а в 18 уже снялась для обложки глянцевого журнала Vogue.



Лотти Мосс / Getty Images



​Лотти Мосс / Getty Images



​Лотти Мосс / Getty Images