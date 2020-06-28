Недавно певица ONUKA и продюсер Евгений Филатов впервые стали родителями сына Саши. Однако Ната Жижченко призналась, что не хотела быть мамой и не планировала рожать детей. Для звезды всегда были важнее собаки, а к чужим малышам она была безразлична.

14 мая на свет появился первенец звездной четы. Певица ONUKA уже успела очаровать сеть чувственными фото сына, однако в интервью для программы "Светская жизнь" призналась, что не хотела рожать ребенка и представляла союз с мужем музыкальным продюсером Евгением Филатовым без наследников.

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Почему ONUKA не хотела детей?

Как призналась певица Ната Жижченко, прошлым летом она уже успела предупредить родителей и родных, что пополнения в их творческой семье ждать не стоит. Звезда объяснила, что она не была готова раствориться в материнстве и не чувствовала влечения к детям.

По словам ONUKA, для нее всегда главными были собаки. Именно этих животных она с радостью обнимала, целовала, кормила, а вот к детям была безразлична. Артистка значительно легче решилась бы усыновить ребенка, чем рожать своего.

Как я себе это объясняла, что если у меня нет тяги и я не уверена, что могу воспитать в этом мире гаджетов нормального ребенка, то потом мы усыновим детей, которые уже есть. Лучше помочь тем детям, которые уже есть и дать им семейный уют, чем рожать на планету новых людей, если ты не уверен, зачем это делать,

– объяснила свою позицию ONUKA.

Сейчас звезда просто подстраивается к ситуации и учится быть другим человеком. Рождение первенца в очередной раз убедило ее, что у Бога свои планы.

Как реагировал супруг на позицию ONUKA?

Солист группы The Maneken Евгений Филатов не разделял позицию жены в отношении детей. Он хотел воспитывать своих детей, однако не вступал в конфликт с любимой, чтобы не портить отношения. Музыкант тоже не был против усыновления, но только после рождения собственных детей: "Сначала свои, а потом поговорим".