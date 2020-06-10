Певица Оля Цибульская принадлежит к числу тех знаменитостей, которые на протяжении карьеры смело экспериментировали со стилем. Сейчас она осознает, что не все попытки смены имиджа были удачными, однако ее муж всегда поддерживал ее эксперименты с внешностью и продолжал любить.

Откровенной подробностью семейной жизни Оля Цибульская поделилась в инстаграм-профиле. Сейчас артистка – брюнетка с короткой стрижкой, однако за 13 лет на сцене неоднократно меняла имидж и прибегала к отчаянным экспериментам со стилем.

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Так, преданные поклонники помнят звезду блондинкой, рыжей и со стрижкой "ожидания – реальность", как отметила сама исполнительница. Она объясняет это тем, что на протяжении музыкальной карьеры долгое время искала себя и в конце концов нашла. Цибульская подчеркивает, что никогда не стремилась угодить ни привередливой публике, ни любимому рядом.

Мне было плевать на "тебе подходит классика", когда хотелось драных шорт и голых (ягодиц – ред.) из-под них. Мне надо нравиться себе и чтобы то, что извне, не мешало внутреннему шторму,

– написала Оля Цибульская в инстаграм-заметке.

Как реагировал муж на изменения внешности певицы?

Артистка признается, что поводом для ностальгических воспоминаний стало то, что вместе с любимым, которого она держит в тайне и загадочно называет Мусик, пересматривали ее фото в загранпаспорте. На них она была со стрелками и без, старше, чем в реальной жизни на 10 лет из-за макияжа, однако мужчина спокойно реагировал на изменения внешности Цибульской и сейчас говорит: "Каких разных женщин я любил".

Исполнительница отмечает, что внешний вид только поддерживает ее шторм внутри, который непременно чувствует ее избранник. Оля Цибульская хочет, чтобы он понимал, что "брови отрастут, а моя любовь не пройдет".

Как менялась внешность Оли Цибульской