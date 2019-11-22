Мне было больно и неприятно одновременно, – Людмила Игнатенко о сериале "Чернобыль"

Женщина, которая стала прототипом героини из "Чернобыля" рассказала, почему ей пришлось переехать из столицы после выхода мини-сериала. Она убегала от чрезмерного интереса журналистов, которые бесцеремонно ломились в ее квартиру. И от тех историй, которые перекрутили на свой манер.

Людмила Игнатенко впервые после выхода рейтингового мини-сериала "Чернобыль" рассказала, как сложилась ее реальная жизнь. Впервые после экранизации она решилась на интервью с журналистами BBC.

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Всю эту историю перекручивают журналисты и медиа. Мою жизнь, мою историю,

– призналась женщина.



Архивные фото со свадьбы Людмилы и Василия Игнатенко /кадры из интервью для корреспондентов BBC

Два года назад ей позвонила представительница HBO и попросила стать консультантом в создании фильма о Чернобыле. Не зная истинных мотивов режиссеров, она не стала отказываться. Раньше родители покойного мужа уговаривали женщину согласиться на предложение белорусской писательницы создать книгу с автобиографической историей. Людмила была категорически против публично делиться сокровенным, но родителям Василия отказать не могла.

Людмиле Игнатенко несколько раз звонили с HBO и спрашивали про определенные детали. На этом ее участие в разработке фильма завершилось, как думала сама женщина. Про свою ключевую роль Людмила Игнатенко узнала из рекламы, уже тогда, когда фильм был снят.

Мне настолько тяжело было смотреть, мне настолько больно было. И эта ложь в фильме. Очень много кадров ложных. Показали, что Вася кричит. Но он у меня был настолько терпеливым, спокойным и уравновешенным. У него не было истерики,

– прокомментировала Людмила Игнатенко после просмотра сериала.



Людмила Игнатенко, жена пожарного Василия / кадры из интервью для корреспондентов BBC

После выхода сериала женщина страдала от чрезмерного внимания журналистов, которые постоянно следили за ее квартирой. Однако больше всего боли ей нанесло ложное освещение ее жизни. Истории в сериале "Чернобыль" описаны не с ее слов.

Съемочная группа несколько раз общалась с Людмилой до, во время и после съемок, чтобы ознакомить ее с проектом и интерпретацией ее истории в сериале. Во время общения она ни разу не выразила возражения насчет использования ее истории или истории ее мужа Василия,

– высказали комментарии относительно ситуации представители HBO.

Чтобы больше не бояться очередного всплеска внимания к своей персоне, летом 2019 года Людмила Игнатенко переехала к матери в поселок под Киевом.

Знаете, жизнь так быстротечна. Прошла эта жизнь. Уже не задумываешься над тем, что о тебе пишут, что о тебе говорят. Уже не обращаешь внимания, потому что времени на это нет,

– призналась женщина в интервью.



Людмила и Василий Игнатенко / кадры из мини-сериала "Чернобыль"