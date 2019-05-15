Мне до сих пор снятся кошмары, – Мила Йовович призналась, что пережила экстренный аборт

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Мила Йовович
Мила Йовович / www.gettyimages.com

Американская актриса и модель Милла Йовович, которая имеет украинское происхождение, огорошила неожиданным признанием о том, что два года назад ей пришлось сделать экстренный аборт. Голливудская звезда раскритиковала законопроект в американском штате Джорджия, который касается запрета на прерывание беременности на сроке более шести недель. По ее словам, такой закон является "драконовским".

Об этом Йовович написала в публикации на своей странице в Instagram.

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По словам актрисы, она была вынуждена сделать экстренный аборт, находясь на 4,5 месяце беременности. А после аборта, как призналась Мила, она впала в депрессию.

"Я находилась на съемках в Восточной Европе. У меня начались преждевременные роды, и я сказала, что должна находиться в сознании в течение всей процедуры. Это был один из самых страшных опытов в моей жизни. Мне до сих пор снятся ужасы", – сказала она.

Что известно про закон против абортов в штате Джорджия? Инициатива получила название "закон о сердцебиении" и вступит в силу 1 января 2020 года. Так, женщинам запрещается прерывание беременности на сроке более шести недель. За нарушение женщин даже могут наказать на лишение свободы до пожизненного заключения и осудить на смертную казнь.

На опубликованном снимке Йовович лежит на больничной койке. После того, как ей пришлось сделать аборт, она взяла перерыв в карьере и искала выход из "личного" ада.

Я была одинока и беспомощна. Я упала одну из самых тяжелых депрессий в своей жизни. Я взяла перерыв в карьере и изолировала себя от общества на несколько месяцев, чтобы быть сильной для двух моих детей. Я начала работать в саду, стала ходить в спортзал, питаться здоровой пищей, чтобы не принимать антидепрессанты. К счастью, я смогла найти выход из этого личного ада, не прибегая к лекарствам, но воспоминания о том, через что я прошла и что потеряла, останутся со мной до самой смерти,
– добавила она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

 

Мила заявила, что аборт – это ужас, который ни одна женщина не хочет пройти, но такие законы нарушают права женщин.

"Мы должны бороться за наши права, за то, чтобы получать все, что нам необходимо для нашей безопасности", – подчеркнула актриса.

Міла Йовович
Мила Йовович / Getty Images 

Кто такая Мила Йовович?
Американская актриса, музыкант, модель, модельер родом из Украины. Лучшими ролями можно считать героиню Лилу в "Пятом элементе" и Жанну Д'арк в фильме "Посланница: История Жанны Д'арк"; обе ленты снимал Люк Бессон. Также она является счастливой мамой двоих детей.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Новости США
Источник: LifeStyle 24
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