Мне говорили: Ты сорвал Евровидение, – эксклюзивное интервью Романа Скрыпина

Известный украинский журналист, основатель и руководитель проекта Skrypin.ua подвел итоги скандального Национального отбора на Евровидение-2019, к которому сам неожиданно оказался причастен.

"Я бросал ANNA MARIA спасательный круг"

Роман, эмоции вокруг Национального отбора Евровидение-2019 наконец понемногу утихли. Что чувствуете? Возможно, опустошение, тошноту от этой темы?

У нас слишком серьезно к этому относятся. На "серьезных щах", как говорят футбольные фанаты. Мне смешно, что после элементарного интервью, которое не входило в программу Национального отбора и состоялось на крымскотатарском телеканале, это все началось.

Читайте также: Финалистки Нацотбора на Евровидение-2019 сестры Опанасюк не смогли ответить, чей Крым

Надо понимать одну простую штуку, о которой все забывают: во время интервью можно отказываться отвечать. "Я не хочу отвечать на этот вопрос – и все". Родители дуэта ANNA MARIA – коллаборационисты. Я на самом деле не думал, что будет такой эффект, бросал девушкам спасательный круг, говоря: "У вас – разделенная семья". Оказалось, никакая не разделенная – "мы ездим через границы". Позже Саша Кольцова (член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины, – LifeStyle 24) говорила, что эти девушки выступали на Майдане. Но разве это – индульгенция? Выступали на Майдане, а родители – коллаборационисты. Таковы реалии, вот и все. Это – очень простые вещи.



Сестры ANNA MARIA

Меня удивило, что во время финала Сергей Притула ставил политические вопросы прямо на сцене. Я сидел в Харькове с друзьями, смотрел этот эфир и тупо хохотал. И над ответами, и со всего остального. Люди сами это делали – я не делал ничего. Мне говорили: ты сорвал Евровидение. А причинно-следственные связи почему-то никто не хочет проводить.

Господин Локотко, который возглавляет холдинг Star Light Media и является мужем Ольги Фреймут, имеет интересное происхождение – чувак из России. Его сюда притащил Виктор Пинчук и платит ему, насколько понимаю, неплохие деньги. Вопрос к Пинчуку: зачем он тянет сюда какое-то москальское г*вно? То Шустера, то Локотко, то еще кого-то. У нас же много своих людей – тот самый Притула. Солидный представитель, нормальный менеджер со своими "Варьятами" и так далее. Я к нему никоим образом не отношусь отрицательно.

"Вата" подбирает "вату"

Итак, Локотко. Он возглавлял Новый канал, теперь возглавляет холдинг Star Light Media, сменив на этом посту Бородянского. Бородянский – украинский бизнесмен, бывший банкир, который вошел в медийный бизнес и продемонстрировал, что менеджер остается менеджером независимо от того, чем торгует – сухофруктами или трусами. Но руководство поменяли. Пертурбации произошли и на СТБ – многих уволили.

В России Локотко работал в "Газпром Медиа" – ему наср*ть на Евровидение. Он, возможно, намеренно подбирал таких исполнителей – "вата" подбирает "вату". Большой промах Аласания в том, что они приняли подрядчиком СТБ. Общественный вещатель (в прошлом – НТКУ) имеет исключительные права, но отдал их на откуп подрядчику. Очевидно, Зурабу было все равно –где, кто и что.

Читайте также: Скрыпин о скандале на Евровидении: У вас глаза на жопе выросли, что вы столько ваты напихали

Я смотрел развернутое интервью Саши Кольцовой и также смеялся. Она рассказывала, что изучала все профайлы участников, но не обращала внимание на такие вещи, как политическая ориентация, мировоззрение и т.д. "Хотя, хочу отметить, ANNA MARIA пели на Майдане". У меня сразу возникает вопрос: ты изучала бэкграунд, не изучала? А все остальные где пели в то время, когда ANNA MARIA выступали на Майдане? Я их, между прочим, на Майдане не помню, но то такое.

"Мы – не проиграли"

Не возникает ли у вас ощущения, что проиграли все стороны этого скандала? Украина не едет на Евровидение-2019...

У меня есть ощущение, что мы выиграли. Мы выиграли, потому что это заставит пересмотреть механику Национального отбора. Вспоминаем, как Приходько представляла Россию, Алексеев – Беларусь... Я хочу, чтобы на Евровидении Украину представили украинские исполнители, и чтобы песня была на национальном языке.

Сейчас какая-то эпидемия – почти все поют на английском. А вот, например, сербы, как бы мы к ним не относились, не чураются родного языка: в свое время их Мария Шерифович стала победительницей Евровидения. Если это песенный конкурс различных наций, нужно соблюдать первоначальный замысел.

Поэтому мы – не проиграли. Мы как раз вовремя остановились, нужно сделать паузу. Но вот эта позиция – "если выиграет Россия, мы туда не поедем" – немного удивляет на фоне того, как мы ездили в Россию на ту же Олимпиаду. Здесь нужно решить: либо никто и никогда не едет в Россию, либо прекращайте это – "одним можно, другим нет". Пусть поезда не ходят, а машины не ездят через границу.

Читайте также: MARUV не едет на Евровидение-2019 от Украины

Это вещи взаимосвязанные, но о них никто не хочет говорить. "Зачем вы смешиваете политику и искусство?". Они всегда были и будут связанными. То же касается политики и спорта. "О, спорт, ты – мир!". Выражение понятно, так как во время Олимпиад останавливались войны. Но это не значит, что спорт – вне политики. Если он вне политики, тогда прекратите выполнять государственные гимны и поднимать флаги. Просто – "соревнования спортсменов". А откуда тот спортсмен? Да хр*н его знает. Смешно, правда?

То есть, вы сами делаете политику присутствующей в соревнованиях, и не врите, что ее нет. На Евровидении каждая страна также представлена ​​государственным флагом. Вы называете это "Национальный отбор". Окей, пусть он будет национальный, а не "отбор ваты".

Вы сказали, что хохотали, когда Притула устроил участникам политический допрос во время финала Национального отбора. На ваш взгляд, это было лишним? Или прав Данилко, который назвал это "комсомольским собранием"?

Это лишнее, потому что происходило "задним числом", и ставить политические вопросы не было никакого смысла. Для этого есть другие эфиры. Если вы уже хотите это выяснить – пригласите в другую программу, а не устраивайте допрос на сцене. Здесь я не боюсь согласиться с Данилко, хотя знаю непростой бэкграунд самого Андрея.

"У девушек была истерика"

Возвращаясь к вашему интервью с ANNA MARIA. Что осталось за кулисами? Как вели себя певицы после эфира?

Я хитрый жук (Улыбается). До эфира я не общаюсь с гостями студии – намеренно этого избегаю. Так же я избегаю общения после эфира. Бегом бегу, собираю вещи и все – меня нет. Не хочу общаться – для этого есть эфиры. Вот такое у меня правило.

Гостевой редактор, а также выпускающий редактор мне потом рассказывали, что там была какая-то истерика у девочек. Они требовали не выкладывать это в YouTube. Они не понимали, что произошло, потому что их приглашали якобы говорить о Евровидении, а здесь сделали такое основание. Основания никто не делал. Это не была спецоперация Скрыпина.



Певицы ANNA MARIA в студии Романа Скрыпина

Немного странно, когда человек идет к кому-то на эфир и не изучает профайл. Они вообще не понимали, с кем они говорят. Для этого есть "Википедия" – зайдите, посмотрите, загуглите фамилию и подумайте: "А, может, надо вовремя отказаться?".

Мы вот сейчас хотели на 16+ пригласить MARUV. Но когда прозвучала фраза "до Портникова", ее концертный директор подвисает минуты на три. А потом они сказали, что не дают интервью. Мол, когда будут готовы – дадут знать специальным сообщением.

Что еще осталось за кадром... ANNA MARIA не ушли сразу. Они остались что-то выяснять. Сами себе нагадили в тапочки. Это проблема не моя.

На пике этого скандала вы даже стали персонажем мемов – вас рисовали в составе членов жюри Национального отбора. Готовы ли вы в будущем присоединиться к Евровидению в такой ипостаси?

Это не моя история. Не буду скрывать, что к музыке я – индифферентный. Мой плей-лист задействован очень редко. Мне крайне редко нравится какой-то исполнитель, группа или композиция. Главный критерий, когда я слушаю радио, – чтобы эта музыка не раздражала. Меня всегда раздражала русская попса – Киркоров, Пугачева, "два кусочка колбаски". Это безвкусица высшего качества.

Сейчас, после введения квот, я внимательно прислушиваюсь к эфиру, иногда включаю Shazam, чтобы узнать, а чья же это песня. Далее начинаю гуглить исполнителя и так далее. Не могу сказать, что мне это совсем неинтересно. Я интересуюсь шоу-бизнесом, но не меломан – точно. Соответственно, не могу участвовать в Национальном отборе в составе жюри. Я лучше буду смотреть по ту сторону экрана – как потребитель.

Читайте также: Скандал с ANNA MARIA Сергей Притула жестко ответил журналисту Роману Скрыпину

Когда работал на Новом канале, Притула постоянно меня хейтил: "Скрыпин, зачем тебе этот "Подъем"? Ты же политический, а занимаешься х*рней" (Улыбается). Возможно, в ближайшее время встретимся с Притулой у нас в эфире. Он, по крайней мере, предварительно согласился прийти на 16+. Будем выяснять "че, почем, хоккей с мячом".



Сергей Притула – приглашенный гость на 16+

"Общество часто истерически бросается в сумасшествие"

На самом деле Евровидение – это лишь какая-то часть. Общество очень часто истерически бросается в какое-то сумасшествие. Когда Кириленко начал говорить о роли правительства в Национальном отборе – это точно "комсомольское собрание".

Читайте также: Кто виноват в "ватных" участниках национального отбора на Евровидение-2019

В Украине есть одна большая проблема – у нас не соблюдают правила и процедуры. Точнее, правила и процедуры подстраивают под ситуацию. Почему немцы живут хорошо? Потому что у них четко прописаны правила и они придерживаются процедуры. Вот выбирали президента страны в парламенте – это долго, это скучно, но это процедура. У нас бы уже что-то придумали, чтобы как можно быстрее "слинять", так депутатам хочется отдыхать.

Если в Украине начнут работать правила одни для всех, не будет таких казусов, как с Евровидением – никому не нужным, на самом деле, в Европе. Европейские страны не живут этим конкурсом. Это такое мгновенное шоу, где никто не пытается вырвать победу любой ценой. Потому что это – абсурд.

Примечание. Мнение редакции LifeStyle 24 может не совпадать с мнением автора интервью или участника дискуссии. Мы готовы дать слово всем заинтересованным сторонам в данной проблематике и стать платформой для обсуждения.

Автор: Олег Бабий, редактор сайта "Футбол 24"