Мне это вредило, – Оля Фреймут сделала откровенное признание о себе

Популярная украинская телеведущая снялась в объективе звездного фэшн-фотографа Саши Самсоновой, которая часто фотографирует Кайли и Кендалл Дженнер и других моделей.

Фотографию с фотосессии Самсоновой Оля опубликовала на своей странице в Instagram. На черно-белом снимке звезда позирует в коротком кружевном платье черного цвета, которое подчеркнуло стройную фигуру жены генерального директора "Нового канала" Владимира Локотки.

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В подписи Фреймут рассказала, что часто ей вредил дерзкий характер.

Я всегда была дерзкой. Иногда мне это помогало. Но чаще – вредило,

– написала телеведущая.



Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia