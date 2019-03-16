Мне это вредило, – Оля Фреймут сделала откровенное признание о себе
Популярная украинская телеведущая снялась в объективе звездного фэшн-фотографа Саши Самсоновой, которая часто фотографирует Кайли и Кендалл Дженнер и других моделей.
Фотографию с фотосессии Самсоновой Оля опубликовала на своей странице в Instagram. На черно-белом снимке звезда позирует в коротком кружевном платье черного цвета, которое подчеркнуло стройную фигуру жены генерального директора "Нового канала" Владимира Локотки.
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В подписи Фреймут рассказала, что часто ей вредил дерзкий характер.
Я всегда была дерзкой. Иногда мне это помогало. Но чаще – вредило,
– написала телеведущая.
Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia
Источник: LifeStyle 24
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