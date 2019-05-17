Пока все поклонники "Игры престолов" ожидают последний эпизод 8 сезона, голливудские актеры, сыгравшие главные роли в саге, купаются в славе. Однако популярность не всем приносит удовольствие. Так, Мэйси Уильямс, которая дебютировала в сериале как Арья Старк, рассказала о депрессии и подавленном состоянии.

Как известно, актриса Мэйси Уильямс начала свою карьеру с успешного сериала "Игра престолов" (Game of Thrones). Дебютировала звезда в 13 лет, поэтому в саге можно увидеть не только раскрытие образа ее героини, но и совершенствование самой игры Мэйси. Но волна мировой славы заставила британку пройти нелегкое испытание.

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В Happy Place актриса откровенно рассказала, как популярность повлияла на ее эмоциональное здоровье, передает CNN. По словам Мэйси Уильямс, долгое время она страдала от депрессии. Кроме этого, нападения хейтеров влияли на ее психологическое состояние, ведь британка не могла игнорировать критику в соцсетях.

Все это очень затрагивает, потому что в твоем кармане всегда лежит чье-то мнение... Это состояние поглощает. И вот ты уже стремишься к негативу, чтобы и дальше сидеть в пропасти печали,

– рассказала Мэйси Уильямс.

Звезда "Игры престолов" призналась, что до сих пор у нее есть имптомы навязчивого состояния –она находит в себе все новые недостатки. Поэтому мир шоу-бизнеса и популярность для Мэйси Уильямс становятся все более непривлекательными.

"Если откровенно говорить, то я хочу иметь нормальную жизнь. Мне не нужен этот безумный мир, потому что он того не стоит", – заявила Мэйси Уильямс.

Ранее еще одна звезда "Игры престолов" рассказывала про затяжную депрессию, которая едва не привела к самоубийству. Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк, призналась, что проблемы с психическим здоровьем у нее начались в 17 лет и с годами все только усложнялось. При этом социальные сети стали катализатором ее депрессии, поскольку люди критиковали все, что было связано с актрисой. По стечению обстоятельств, в сериале Софи и Мэйси сыграли двух сестер.

Что такое "Игра престолов"? Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны лишь через 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Том шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.



Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Согласно анонсу, сериал будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.