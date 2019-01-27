Мне очень больно, – актриса Кейт Бекинсейл рассказала о срочной госпитализации

Голливудскую актрису Кейт Бекинсейл срочно госпитализировали. Звезда поделилась с поклонниками первыми кадрами из госпиталя и рассказала, что с ней случилось.

Недавно 45-летняя Кейт Бекинсейл сверкала на красной дорожке, не подавая и виду, что у нее есть какие-то проблемы со здоровьем. Но прошло всего несколько дней, как голливудская красавица попала в больницу.

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По словам Кейт, боль в животе была настолько сильной, что она вынуждена была обратиться за помощью к медикам. Врачи после обследования поставили диагноз актрисе – разрыв кисты яичника.

Разрыв кисты яичника приносит мне много боли, а морфин заставляет плакать. Очень благодарна всем, кто ухаживает за мной,

– написала Кейт Бекинсейл.

К щемящему сообщению актриса добавила первые кадры из больницы. На снимках Кейт Бекинсейл без макияжа не сдерживает слез от боли.

Кто такая Кейт Бекинсейл?

Голливудская звезда, известная по участию в фильмах "Перл-Харбор", "Авиатор", "Ван Хельсинг", "Другой мир", "Дом призраков", "Клик: с пультом по жизни", "Белая мгла" и др. Что касается личной жизни, Кейт Бекинсейл была дважды замужем. Сейчас она находится в браке с кинорежиссером Леном Вайсманом.