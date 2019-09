Мне уже не 20: Биби Рекса выпустила песню ко дню рождения о взрослении – клип и слова

Американская певица албанского происхождения Биби Рекса 30 августа празднует свое 30-летие. Накануне дня рождения артистка выпустила песню и клип к ней под названием Not 20 Anymore ("Уже не 20").

Новый видеоклип на песню Not 20 Anymore вышел на официальном YouTube-канале певицы 29 августа, за день до ее дня рождения.

Ролик начинается с историй молодых людей, которые рассказывают, что изменилось в их жизни после 20 лет. Впоследствии Биби Рекса начинает петь о том, что ее тело с возрастом меняется, а на лице появляются "линии". Но певица утверждает, что "Красота – больше, чем просто число" и она чувствует себя более уверенно, чем в свои 20.

Рекса добавляет, что если бы у нее был шанс снова стать 20-летней, она бы не вернулась назад. В словах песни говорится, что с каждым годом певица становится мудрее и чувствует себя лучше.

"Я старею, как вино, я со временем становлюсь лучше", – добавила певица, которой 30 августа исполнилось 30 лет.

Биби Рекса – Not 20 Anymore: смотрите видеоклип

Слова песни Not 20 Anymore: перевод

Нет, мне уже не 20

Не пытайся сбить меня с толку

Ведь если быть честной

Я не хочу быть

Я так хорошо себя чувствую в своей роли

Мне тебя отпустить или тебя впустить?

Милый, не нужно никому указывать мне, что делать

Красота - это больше, чем просто число

Когда я была моложе, я этого не знала

И если бы ты дал мне шанс, что я не вернусь назад

Нет, мне уже не 20

Не пытайся сбить меня с толку

Потому что я старею как вино

Со временем я становлюсь лучше, да, я знаю (да, я знаю)

И, о, мне больше не 20

Линии на моем лице, их там не было раньше

Но я мудрее, я сильнее от всей своей жизни (через которую я прошла)

О, ведь если быть честной

Я больше не хочу быть двадцатилетней

Зачем врать о том, сколько мне лет?

Когда я лучшая любовница, чем была в 2010?

Детка, давай я покажу тебе все, что делает мое тело, ага

Красота - это больше, чем просто число

Когда я была моложе, я хотела бы знать

И теперь, я не боюсь, не буду сдерживать себя

Нет, мне уже не 20

Не пытайся сбить меня с толку

Потому что я старею как вино

Со временем я становлюсь лучше, да, я знаю (да, я знаю)

И, о, мне больше не 20

Линии на моем лице, их там не было раньше

Но я мудрее, я сильнее от всей своей жизни (через которую я прошла)

О, ведь если быть честной

Я больше не хочу быть двадцатилетней

Слова песни Not 20 Anymore: оригинал (на английском)

Oh I’m not 20 anymore

Don’t try to make me feel insecure

Cause if one thing’s for sure I don’t want to be

I feel so good in my skin

Should I let you go should I let you in

Oh baby don’t need anyone to show me what to do

Beauty’s more than a number

When I was younger I didn’t know that

And if you gave me the chance I wouldn’t go back, (back, back)

Oh I’m not 20 anymore

Don’t try to make me feel insecure

Cause I’m aging like wine I get better with time

Yes I do (yes I do) And oh I’m not 20 anymore

The lines on my face they weren’t there before

But I’m wiser I’m stronger from all ofThe life I’ve been through (I’ve been through)

Oh and if one things for sure I don’t want to be 20 anymore

Why lie bout how old I am When I’m a better lover then I was in 2010

Oh baby let me show you all the things my body do

Beauty’s more than a number

When I was younger wish I knew that

And now I’m not afraid won’t hold myself back (back, back)

Oh I’m not 20 anymore Don’t try to make me feel insecure

Cause I’m aging like wine I get better with timeYes I do (yes I do) And oh I’m not 20 anymore

The lines on my face they weren’t there before But I’m wiser I’m stronger from all of The life I’ve been through (I’ve been through)

Oh and if one things for sure I don’t want to be 20 anymore.