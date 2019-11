Мне важно отдавать, – семейство Кардашян раздало еду нуждающимся

На днях Крис Дженнер со своим бойфрендом Кори Гэмблом, Ким и Кортни Кардашян посетили мероприятие от банка еды в Лос-Анджелесі. Они поделились большим количеством продуктов с теми, кто в этом нуждается. Такую публичную благотворительность они приурочили ко Дню благодарения в США. Однако поклонники нашли другой повод.

Звездная семья довольно часто поддерживает благотворительные организации и перечисляет средства в их фонды. На этот раз они решили помочь не финансово, а продовольственно. В Los Angeles Regional Food Bank они раздали огромное количество пищи американцам.

Об очередном благородном поступке в своем инстаграме рассказала мать звездного семейства Крис Дженнер.

В субботу мы посетили мероприятие в Los Angeles Regional Food Bank, чтобы поделиться продуктами для праздничных блюд ко Дню благодарения. Это помогло нам выразить свою благодарность за все благословения, которое получила наша семья. Для меня и моей семьи важно делиться! Каждый также может обратиться в ближайший банк пищи и проявить свою помощь,

– написада телеведущая.

День благодарения в Америке отмечают 28 ноября и считают этот день государственным праздником. Однако поклонники телесемейства подозревают, что такая показательная благотворительность в этот раз имеет другое обоснование. Недавно в новом выпуске сериала "Keeping Up with the Kardashians" показали сцену, которая вызвала волну критики у зрителей.

Во время семейной ссоры женщины устроили драку едой за ланчем. Такой поступок поклонники расценили, как пренебрежение ко всему, что удалось получить семье благодаря простым американцам. Они выразили мнение, что вся благотворительная деятельность Кардашян – лицемерие и показушность, а не внутренние сопереживания к общественным проблемам.