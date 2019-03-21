Мне велели петь тише, – Джамала о горьком опыте работы в ресторане

Украинская певица Джамала бросила выкрик реалиям украинского шоу-бизнеса и уверенно идет собственным творческим путем. Тексты ее песен и уникальный стиль не оставляют равнодушными никого. Эксклюзивно для журналистов 24 канала артистка рассказала, повлияли ли родители на ее выбор стать певицей и какой была работа Джамалы в ресторане.

Повлияли ли родители на выбор Джамалы стать певицей?

Стоит отметить, что родители Джамалы – музыканты: мать преподавала в музыкальной школе, а отец по образованию дирижер.

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– Да (они повлияли на ее музыкальный выбор, – 24). У меня очень академические родители. Мой папа слушал фольклорную музыку, но он консервативен в том, что не принимает фольклора в современном звучании. И это для меня была борьба.



Джамала с отцом

– Был такой фестиваль в Донецке, который назывался "Донецкий джаз", куда я поехала в 16 лет и спела "Павочка ходя". Это был такой джаз-рок. Там было такое... мы такое сделали! Саксофон, фагот, барабаны, бас! И когда он (папа Джамалы, – 24) это услышал, он сказал что "ну да". Отец постоянно критикует мои, например, крымскотатарские обработки.

– Была история в родительском кафе, когда уже все работники заведения, все туристы ушли, то можно было что-то для себя петь. И вот после двенадцати ночи мы пели, в частности, какие-то там крымскотатарские песни.

Архивное семейное видео Джамалы:

Родители с детства приучали певицу к заработку

– Да, нас с детства приучали работать. Отец давал нам деньги, конечно, но на дорогу или на еду. А когда мы хотели какие-то туфельки или платье, то это было крутой мотивацией, чтобы зарабатывать летом.

– Я знала, что я не работаю в ресторане голосом. Это важная такая вещь. Когда артист зарабатывает деньги в ресторане пением, он как будто стирается. Ты поешь 100-150 песен, каверов каждый день и каждую ночь. Это не может тебя не стереть.

Пела ли Джамала в ресторанах?

– Я сознательно говорила своей сестре, что я пойду в "МакДональдс", буду зарабатывать 20 баксов, но я никогда не пойду в ресторан петь. Однако один опыт таки был, вроде, в джазовом ресторане. Я слышала, как вилки звякают.

– Тогда я пыталась погрузиться в свою музыку, чтобы не слышать этого и начинала петь громче. Но ко мне подошел менеджер и сказал: "Знаете, у нас тут надо петь тише. У нас тут лаунж". Потом люди, которые сидели возле сцены, перестали есть. И вот все, больше я не работала в ресторанах.

Полный выпуск программы 24 канала "Теория большого вызова" с Джамалой – читайте здесь.

Смотрите видео интервью с Джамалой: