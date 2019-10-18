Мне все напоминает о ней, – принц Гарри вспомнил свою маму в документальном фильме

4 Читати новину українською
Принц Гарри вспомнил о маме в интервью
Принц Гарри вспомнил о маме в интервью / Instagram / @sussexroyal

Герцог Сассекский, как и его брат Уильям, продолжил работу принцессы Дианы. Именно поэтому в своих турне они повторили маршруты, где бывала Леди Ди. В особом интервью принц Гарри поделился, какие эмоции у него вызвало путешествие, где была его мама.

Как известно, африканское путешествие герцогов Сассекских с сыном Арчи стала основой для документального фильма. Кинолента получила название "Гарри и Меган: африканское путешествие" (Harry & Meghan: An African Journey) и содержала неизданные интервью принца Гарри и Меган Маркл. Британцы смогут увидеть фильм уже в конце октября, а пока в сети появляются фрагменты из него. Так, журнал People разместил воспоминания принца Гарри о его маме.

Основные факты: Что известно о туре Меган Маркл и принца Гарри по Африке

Герцог Сассекский в конце сентября побывал в Анголе, где принцесса Диана с миссией Красного Креста выступала против производства и использования противопехотных мин. Как и его мама, Гарри прошел по заминированном полю и принял участие в расчистке территорий. После этого особого выхода принц признался, что для него очень важно продолжать дело Леди Ди и почитать ее память в своих проектах.

Быть здесь сейчас, 22 года спустя, и пытаться закончить то, что она начала, – это невероятно эмоционально. Все, что я делаю, напоминает мне о ней,
– поделился принц Гарри в интервью.

Кроме этого, герцог Сассекский не скрывал, что с болью пережил смерть матери в 1997 году. Ежедневно вспышки камер и внимание журналистов напоминают принцу Гарри о жуткой автокатастрофе, в которой погибла принцесса Диана, и прощание с ней.

"Каждый раз при виде камеры, при звуке щелчка фотоаппарата и его вспышки я возвращаюсь назад. Это худшее напоминание о жизни мамы, которое неизбежно соседствует с лучшими", - добавил он.

Принц Гарри и принцесса Диана в Африке / Getty Images / Instagram / @joydreamslink

Что известно о смерти принцессы Дианы?После развода с принцем Чарльзом принцесса Диана часто попадала в объективы папарацци с Доди Аль-Файед. Слухи об отношениях пара не подтверждала, поэтому журналисты охотно искали новые подтверждения романтических отношений. В Париже 31 августа 1997 авто с принцессой Дианой и Доди пыталось убежать от папарацци, которые преследовали их, и попало в жуткое ДТП. В результате аварии Леди Ди и ее вероятный избранник погибли.

blog_ava
Когда в Украине будет Черная пятница: дата
сегодня
1906
Автор: Юлия Михайлова
Теги: Принцесса Диана LifeStyle Королівська сім'я Принц Гарри
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
сегодня 12:03 Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
Квітослава Туз 103025
Авоськи, мешочки, экосумки: какие украинские бренды шьют стильные многоразовые сумки
17 октября 18:23 Авоськи, мешочки, экосумки: какие украинские бренды шьют стильные многоразовые сумки
Наталя Сколоздра 842
Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
17 октября 17:02 Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
Квітослава Туз 41471
Белла Хадид – самая красивая женщина планеты: 8 фактов об успешной модели
17 октября 14:00 Белла Хадид – самая красивая женщина планеты: 8 фактов об успешной модели
Марта Вересюк 958
Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
16 октября 19:01 Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
Квітослава Туз 1117
Новости
Больше новостей
Залиште відгук